OAR Gràcia, cara; Creu Alta Sabadell, creu en l'inici de lliga d'handbol

L'OAR Gràcia ha aparcat els dubtes que havien generat els amistosos de pretemporada i s'ha anotat els dos punts de la jornada inaugural de la lliga. Ha estat una victòria lluitada i treballada contra un Mataró (32-24) que també ha aplicat molta intensitat en el seu joc, però a la llarga l'actuació coral dels verd-i-blancs, la seva regularitat i la seva superior fermesa defensiva els ha permès iniciar amb bon peu la competició.

La paritat en l'intercanvi de gols no ha cessat fins al minut 20, en què el 10-10 reflectia igualtat de forces. En aquest punt el Gràcia ha començat a marcar diferències i ha pogut arribar al descans amb un substanciós marge fruit del parcial 7-3 (17-13). L'estratègia que el conjunt visitant hagi preparat al vestidor per reduir el desavantatge s'ha desmuntat perquè al minut 3 de la segona part el marge ja era de 7 gols (21-14).

El Gràcia ha tingut el control i no ha passat cap ensurt a l'hora de conservar la renda, això sí, a còpia de no relaxar-se ni un instant i insistir a fer bona feina. El Mataró tampoc no s'ha rendit i ha aconseguit recuperar possibilitats amb el 25-21 a falta de 10 minuts, però no ha pogut fer més. Com en el tram final del primer període, els jugadors de Cesc Borrell han estat protagonistes dels encerts i han tancat la confrontació amb l'idèntic parcial 7-3 (32-24) . Els graciencs Nil Montserrat i Guillem Correro han estat els màxims anotadors amb 6 gols cadascun.

Per la seva banda, el renovat Creu Alta Sabadell Handbol de Ramon Salmurri gairebé no ha tingut opció davant un potent Sant Joan Despí (30-36). Fins i tot el marcador final ha quedat maquillat al final amb un parcial de 3-0 després d'un domini total dels visitants durant tot el partit. El 9-16 del descans ja ha estat un símptoma evident de la superioritat del Sant Joan. A la represa, els arlequinats ho han intentat (21-29), però ha estat missió impossible. El nou tècnic haurà d'ajustar peces per aconseguir una major solidesa defensiva.

Derrota mínima

En la Divisió d'Honor Plata femenina, l'OAR Gràcia ha encaixat una nova derrota ajustada. Aquesta vegada per només un gol a la pista de l'Almassora (24-23) després d'un duel marcat per la igualtat i alternances en el joc. En el marcador han manat les locals gairebé sempre. L'equip de Carol Carmona ha aconseguit refer-se d'un mal inici (5-1) i arribar a mitja part amb opcions (16-14). A la segona meitat, amb empat a 22, tot ha pogut passar, però l'Almassora ha estat un xic més encertat per endur-se els dos punts i deixar l'OAR encara sense puntuar.

