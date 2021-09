L’oci nocturn exigeix reobrir ja per “sobreviure”

Els locals d’oci nocturn demanen la obertura immediata dels locals per recuperar-se del sotrac econòmic de la pandèmia. Sabadell no disposa de cap sala amb espai exterior –aquests locals representen només el 5% de Catalunya– i, per tant, encara no poden retornar. Si més no, fins al pròxim 15 d’octubre, quan la Generalitat es planteja reobrir bars musicals i discoteques en interiors amb certificat Covid. Inclouria sales de ball i també l’horari complet d’obertura (fins a les 3 h bars musicals i fins a les 6 h sales de festa i discoteques). Aquesta proposta no és una decisió en ferm i encara s’ha de ratificar.

A Sabadell, però, els professionals demanen “accelerar” l’obertura de l’oci nocturn abans de la data prevista per evitar les festes il·legals i macrobotellons. I per “salvar” un dels sectors més afectats per la pandèmia.

Però exigeixen que la obertura es faci amb “garanties” per evitar més pèrdues per al sector: “Posar en marxa el negoci implica una despesa important perquè cal activar-ho tot de nou i comprar gènere”, remarca Antonia Peña, propietària del Sabadebidoo, que ha vist com els productes s’acabaven caducant.

Caigudes a zero en la facturació

El sector ara funciona a dues velocitats: hi ha establiments que ja poden obrir en qualitat de bar i d’altres –els que disposen de llicència exclusiva de bar musical, sala de festa o discoteques–que estan completament inactius des de fa pràcticament un any i mig.

Els establiments que disposen d’altres llicències que els hi permet obrir com a bar convencional han pogut fer una mica de caixa. És el cas del bar Morrosko, que té servei de cuina. Això ha permès que pugui obrir durant aquests mesos i aguantar el cop de la Covid. Tot i això, no s’ha aconseguit recuperar dels efectes econòmics de la pandèmia: “Ara estic facturant set de cada deu euros que ingressava el 2019”, explica el seu propietari, Arbey Guevara.

El bar Musical també pot obrir durant el dia, però ha perdut el seu principal públic, el de la nit. “Esperem poder obrir com més aviat millor”, demana Míriam Alonso, que regenta la sala. En el cas del Wild Geese, que viu dels concerts i de la programació cultural, només factura un 20%.

L’optimisme és compartit: creuen que la recuperació serà ràpida. Guevara calcula que necessitarà dos mesos per fer la caixa d’una nit del 2019. En el cas del Musical, Alonso creu que serà immediat: “Encara que es limiti l’aforament, quan es reobri el sector, em recuperaré”, afirma. Al Wild Geese, el creixement d’ingressos seria d’un 60%.

L’escenari és diferent en el cas de les sales que encara no han pogut obrir i tenen la caixa a zero des de fa ja uns 550 dies. “És insostenible, recuperar les pèrdues va per llarg”, lamenta Peña.

A la ciutat hi ha tres llicències de sala de festa o discoteca i vuit bars musicals. No entenen per què continuen inactius. I defensen que l’oci nocturn pot contribuir a evitar les imatges de macrobotellons que s’estan produint a Sabadell i la resta de Catalunya.

