Rotary Club enceta un nou curs estrenant pàgina web

Rotary Club Sabadell reprèn part de les activitats que van quedar aturades a causa de la Covid. L'entitat, que enguany ja ha fet 29 anys i presta serveis humanitaris internacionals, ha estrenat pàgina web per difondre la seva tasca a la ciutat i arreu del món. "Les persones que conformen el Rotary tenen arrelats els valors de solidaritat i empenta social", ha destacat l'exregidor de Sabadell, Ramon Vidal, durant la inauguració de la pàgina web.

Miquel Ibáñez, membre de Rotary Club Sabadell i responsable de comunicació ha destacat que el Club centra els seus esforços a col·laborar amb entitats locals –com ara la Creu Roja i El Rebost Solidari– i amb persones a títol individual. Els principals projectes que tenen en marxa són la gala solidària, on es recapten fons per ajudar a una entitat sabadellenca i el sopar de Nadal i la rifa solidària, destinat a la compra de joguines per infants i a les germanes Carmelites de les Termes.

Al marge, cada any s'organitza el premi Protagonistes del demà, destinats a alumnes amb bons resultats acadèmics (i valors), on s'organitzen estades a l'estranger a un campus Rotary. I el premi Tenacitat, que enguany se celebrarà el pròxim 18 de novembre, entre d'altres. Aquestes activitats s'han vist alterades a causa de la pandèmia de la Covid-19, però aquest any es recuperen les previsions. Durant la crisi sanitària, Rotary va col·laborar amb Creu Roja, creant la unitat ciclista i amb la Fundació AVAN, entre d'altres.

El primer Club Rotari es va fundar a Chicago, el 23 de febrer del 1905. Rotary compta amb 1.400.000 socis a 200 països del món. En el cas de Sabadell, es va fundar l’any 1992 i compta amb una vintena de membres.

