El Sabadell vol reivindicar-se davant el líder Vila-real B

La visita del líder Vila-real B aquest divendres (19 h ) a la Nova Creu Alta, i amb la situació actual del Sabadell indueix a pensar en una seriosa amenaça. Però al mateix temps també es pot interpretar com una gran oportunitat per reivindicar-se i fer el desitjat pas endavant que espera l'afició. La primera victòria davant un rival d'aquest nivell significaria un punt d'inflexió i també un rearmament anímic important per afrontar amb més confiança el dur calendari que ve. Això sí, caldrà augmentar el grau d'intensitat i, sobretot, millorar les prestacions ofensives.

Ja no es tracta de marcar gols, que també, sinó de crear, generar i ser un equip incisiu. Així ho ha comentat el tècnic Antonio Hidalgo en la prèvia del partit: "És evident que el bagatge de dos gols és molt pobre. Hem de produir moltíssim més i per això cal millorar a l'hora de prendre decisions en l'últim tram de camp. Però tampoc podem descarregar tota la responsabilitat als homes d'atac, això és una feina d'equip, dels onze que surten".

El tècnic ha tornat a demanar el "suport de l'afició en aquesta situació complicada" per poder contrarestar un "gran rival. Serà un duel molt exigent perquè al davant tindrem jugadors joves d'altíssim nivell. A més arriben amb el punt de confiança que donen els bons resultats. El seu potencial ofensiu és bestial, però jo voldria destacar també la seva fortalesa defensiva. Només han encaixat un gol i concedeix molt poc. Per això hem estat treballant durant la setmana per trobar els possibles punts febles. Hem de creure-hi i, sobretot, competir al cent per cent. Estic convençut que serà un gran partit".

Es van enfrontar en duel amistós a la Nova Creu Alta i el Vila-real B ja va deixar una magnífica impressió. De fet, va ser l'únic equip que va guanyar el Sabadell (0-1) a la pretemporada. Ara es troben a la lliga en una situació diametralment oposada. El filial groguet gaudeix d'un lideratge sòlid –màxim golejador i mínim golejat– i la confiança pels núvols, mentre que el Sabadell es mou entre els dubtes i la necessitat gairebé imperiosa de reaccionar per sortir de la zona perillosa i mirar cap amunt, objectiu de la temporada. "L'exigència -reconeix Hidalgo- és superior a altres temporades i això ho tenim assumit. Les solucions s'han de trobar des de la tranquil·litat i estic segur que les victòries arribaran". Molt més lacònic s'ha mostrat, en canvi, quan se li ha preguntat per l'estat de la gespa després de dues setmanes de feines per millorar-la: "Aquesta pregunta no l'haig de contestar jo... ".

Sense Caballo i Ramon Folch

El tècnic es queda sense el concurs del lateral esquerre Diego Caballo després de confirmar-se la seva lesió al soli que el podria tenir fora dels terrenys de joc entre quatre i cinc setmanes. D'altra banda, tot apunta al debut a casa de l'últim fitxatge, Sergio Aguza perquè Ramon Folch continua de baixa. Veurem si el tècnic repeteix el plantejament d'Algesires o torna a la seva idea habitual amb Facu Garcia al mig del camp per donar més equilibri defensiu. Kaxe ha entrenat amb tota normalitat i pot tornar a la titularitat.

El Vila-real B de Miguel Alvarez ha començat la lliga com un tro: quatre victòries clares – sempre per dos gols o més– i un únic empat (0-0 al camp de l'At. Balears). L'extècnic arlequinat combina gent jove escollida amb veterans com Pablo Iñíguez (27 anys). També destaquen tres estrangers: el rus Iosifov, el coreà Ahn i el senegalès Nicolas Jackson, que suma 2 gols. En total, l'equip n'ha marcat 11 i només n'ha rebut un. A les seves files també destaca la presència de Carlo García, fill de l'exdavanter del Centre d'Esports, Adriano García, qui va arribar procedent del Vila-real i va debutar a Primera Divisió la temporada 86/87, marcant un gol decisiu per la permanència en la repetició contra l'Osasuna (2-1).

Publicitat

LES DADES

Estadi: Nova Creu Alta.

Horari: Divendres, 1 d'octubre, 19 h

Àrbitre: Luis Bestard Servera (Comitè balear).

Temperatura prevista: 22º a l'hora del partit.

Últim antecedent: 1-1 (Segona Divisió B) en la temporada 2018/19.