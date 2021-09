Les matriculacions a les escoles de pilots se situen a nivells prepandèmics

El sector de l’aviació, i en concret el de les escoles de pilots, va aixecant el vol segons els diversos indicadors que així ho demostren. Si bé és cert que companyies de càrrega van augmentar el seu volum de facturació –Amazon ja disposa de tres avions propis– durant el pic de la pandèmia, les companyies de vols comercials se’n van ressentir amb escreix.

I a conseqüència d’aquesta davallada, les escoles de vol, amb una forta presència a l’Aeroport de Sabadell: “La situació està reflotant notablement i les companyies aèries estan immerses en períodes de reclutament de personal. Això ens ajuda a situar-nos a nivells prepandèmics”, explica Jordi Mateu, responsable comercial d’EAS Barcelona.

Ara, coincidint amb l’inici d’una nova promoció del curs ATPL, en anglès Airline Transport Pilot License (llicència de pilot de transport de línia aèria), les diverses escoles han experimentat un augment en les matriculacions: “Hem augmentat un 50% respecte a l’any passat. Veiem una dinàmica positiva i un canvi de tendència. Un clar indicador de la recuperació i revitalització que està experimentant el sector de l’aviació”, detallen fonts de la Barcelona Flight School, el centre de formació de pilots d’aviació comercial de l’Aeroclub Barcelona-Sabadell.

Per la seva part, des d’Aerogavina, escola operativa des de fa més de trenta anys, en llicència PPL (pilots privats), confien que “el flux d’aquests pilots privats es mantingui, però tenim capacitat i ganes que augmenti i farem el possible per complir-ho”, explica la directora, Maria Playà.

Formació en mecànica d’aeronaus

D’altra banda, i seguint reforçant la posició de l’Aeroport de Sabadell com a pol de formació aeronàutica, la Barcelona Flight School ha presentat la sol·licitud al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya perquè, a partir del curs 2021-2022, sigui un centre autoritzat per a l’ensenyança dels cicles formatius de grau superior en Manteniment d’Aeronaus.

El curs, obert a tothom que hagi cursat estudis postobligatoris o superiors, té per objectiu formar professionals en el manteniment programat i correctiu dels motors, cèl·lula i sistemes mecànics, hidràulics, neumàtics i elèctrics de l’avió amb motor pistó, tant en la línia com a l’hangar, així com participar en els processos de fabricació i acoblament de components, aplicant la normativa vigent.

