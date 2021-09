Com seran els mercats del futur?

Els mercats municipals del món es modernitzen per no quedar-se enrere. La innovació serà determinant per al futur d’aquests equipaments, segons apunten des de fa més de 10 anys els experts que lideren el sector. Sense renunciar a la proximitat ni a l’oferta de productes frescos, de qualitat i saludables, la tecnologia és una oportunitat per millorar l’experiència del consumidor i facilitar les gestions logístiques del dia a dia dels paradistes.

“El meu fill ho compra tot per Amazon. ‘Ho vull ja, ho tinc’. El dia que es posin amb l’alimentació, estem venuts”, comenta amb confiança un dels carnissers del Mercat Central. La cursa de la transformació digital no pot deixar enrere els mercats municipals.

L’enginyer industrial, exdirector de l’ESDi i expert en intel·ligència artificial, Antoni Garrell, reafirma que els mercats en el futur seran, “tant sí com no”, marketplaces. És a dir, implementaran el comerç electrònic “com a canal complementari, sense que l’espai perdi el component socialitzador”. És important, afegeix, que les plataformes des d’on comprar tinguin “un llenguatge natural, no informàtic”, comprensible per a tothom.

Les taquilles intel·ligents

Els mercats moderns també han de tenir taquilles intel·ligents refrigerades, segons Garrell. Un espai on els paradistes deixin les comandes i els clients les recullin amb un codi, a l’horari que els vagi millor i sense cues. La start-up sabadellenca Columat instal·la aquests dispositius arreu de l’Estat, inclosos mercats municipals com el de Barberà del Vallès.

El CEO de l’empresa, Albert Bladas, coincideix amb la necessitat d’actualitzar els mercats: “Són un espai emblemàtic que es diferencia pel seu producte i servei. Però en un món tan competitiu com el d’avui dia, no n’hi ha prou. El consumidor ja és digital i, per davant de tot, valora l’experiència de compra. Els mercats han d’adaptar-se amb tecnologia i arribar a tots els canals. S’han de convertir en un espai emblemàtic experiencial”.

El mercat pensa el sopar per tu

La tendència innovadora als mercats encara anirà més enllà –tal com apunta Garrell– gràcies a aplicacions per a mòbils. Cada mercat en tindrà una i permetrà que el client, a través del mòbil, pugui veure un mapa del mercat on s’assenyalin els productes que els establiments tenen d’oferta. A través de la geolocalització, es configurarà una ruta perquè els consumidors passin per la peixateria, la carnisseria i la fruiteria i omplin la cistella al millor preu.

I encara més. En el futur, aquestes aplicacions suggeriran receptes i menús de temporada. És a dir, assenyalaran on es pot trobar cada producte per elaborar el dinar o el sopar. Seria una funció útil, per exemple, per agafar idees en dates especials, com Nadal.

L’aplicació del mercat també permetrà tenir una llista de la compra. Un recordatori per no deixar-se els productes que falten a casa quan toqui fer la compra.

Sabadell, en procés?

A la ciutat, es poden fer compres en línia a les parades del Mercat Central a través del web Mercats Sabadell, impulsat per l’Ajuntament amb el suport de la Diputació de Barcelona. El preu de l’enviament és de 5,95 euros per comanda, mentre que la recollida a l’establiment és gratuïta.

En marxa des de l’estiu, de moment la plataforma ofereix productes de 16 parades del Mercat Central, d’entre el centenar de comerços que hi ha als cinc mercats municipals. La tinenta quarta d’alcaldessa, Montse González, avança que més endavant s’incorporarà a la resta de mercats –la Creu Alta, Campoamor, Merinals i Torre-romeu– “perquè facin el salt a la digitalització i incrementin la competitivitat”.

