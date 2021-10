Antonio Hidalgo: "És normal que la gent no estigui contenta"

Les declaracions del tècnic arlequinat Antonio Hidalgo després de la derrota davant el Vila-real 'B' (0-1).

Sobre els crits de dimissió: "Al final no és agradable que et diguin que marxis, sobretot, d'un lloc que estimes tant. La gent té tot el dret d'opinar i és normal que la gent no estigui content, però jo continuaré fent el meu treball, deixant-me la vida. Aquí hi ha assegut un arlequinat més. Continuaré treballant sabent que hem de millorar en les situacions d'encert de cara a gol, sinó és impossible".

Valoració del partit: "Partit molt igualat de tu a tu. Ells tenen un bagatge ofensiu que avui no s'ha vist, però això va de fer gols. Hem tingut les ocasions de Gabarre i les dues d'Aguza. Hem estat a dins de l'àrea, però ara tenim ansietat. La situació no té aquesta fluïdesa que ens agrada, però està clar que no ens hem merescut perdre. La realitat és la que és".

Idea de joc: "Crec molt amb el què faig. El futbol no té memòria i no recordem res. Això va de guanyar i posar-la a dins. L'Antonio tindrà el mateix discurs en el món del futbol. No em mouré de la mateixa idea, amb estructures diferents, però seguint la mateixa idea. No tinc cap de dubte de què vull".

Perilla el teu càrrec: "Això no haig de respondre jo. Tinc la confiança del president i són gent que estan amb mi des del primer dia. Al seu dia em van demostrar ser molt lleials. Passi el que passi, la percepció d'amistat no canviarà".

Muguruza: "Hem tingut ocasions per marcar un o dos gols"

Sobre el partit: "Sabríem que seria una categoria diferent de la Segona B. és el que ens toca, que a la mínima ens està costant fer gols. Hem tingut ocasions per marcar un o dos gols".

Situació de l'equip: "És una situació que no ens agrada. A ningú li agrada veure's a baix. Ens portem tots molt bé. Si s'ha de treballar més es farà. No hem d'abaixar el cap i remar en la mateixa direcció".

