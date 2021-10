La Segona Catalana torna amb gran protagonisme sabadellenc

Va ser la categoria més castigada per la pandèmia. L’aturada a la Segona Catalana va ser absoluta i mai es va reprendre. Alguns equips van jugar un torneig paral·lel amb premis econòmics, però la majoria sumen molts mesos sense competició oficial. Per això aquest cap de setmana serà molt especial amb l’inici de la temporada 21/22 i amb la presència de quatre representants sabadellencs. Això sí, amb un matís important: la UE Sabadellenca ho farà en el grup V per decisió pròpia. La resta, CE Sabadell B, UD Tibidabo Torre Romeu i el nouvingut Can Rull-Rómulo Tronchoni protagonitzaran apassionants derbis en el grup IV.

Ho analitzem amb els seus responsables tècnics a través de cinc qüestions: 1- Quin balanç fa del mercat de fitxatges? 2- Satisfet de la pretemporada del seu equip? 3- Quina valoració fa del grup i rivals? 4- Quin serà l’objectiu bàsic aquesta temporada? 5- Quin estil de joc li agradaria imposar en el seu equip?

José Maria Garcia, 'Numosky' (Can Rull Rómulo Tronchoni) 1- No tenim pressupost per fer gaires fitxatges. Les incorporacions vénen de les categories inferiors. Continua el mateix bloc de l’ascens. 2- Sí, estic content. Ha servit per adonar-nos que els rivals ens exigiran moltíssim. Ens hem preparat per això; 3- Fa 4 anys ja vam estar en el mateix lloc i coneixem el grup. És molt fort i els partits es decidiran per detalls; 4- La prioritat és salvar la categoria i a partir d’aquí, intentar mirar el més amunt possible; 5- Volem ser per sobre de tot competitius i aprofitar les nostres virtuts. A vegades cal adaptar-se a la proposta del rival.

Daniel Leoncio (Tibidabo T.R.): 1- Estem contents amb la gent que hem incorporat. Falta agafar el ritme; 2- Hem intentat consolidar els conceptes de la temporada passada i implementar algun de nou; 3- És un grup molt complicat i en som conscients d’això. Però també ens motiva i intentarem estar a l’altura per ser competitius en cada partit.; 4- El Tibidabo és un equip humil, amb recursos escassos. Volem que la gent surti satisfeta quan ens vingui a veure. Òbviament, l’objectiu és la permanència; 5- Fem èmfasi en el fet que els nois gaudeixin. Hem de ser un equip compacte i vertical, amb total implicació.

Publicitat

Jesús Rueda, 'Betis' (UE Sabadellenca): 1- Ha arribat algun fitxatge, però la majoria des de les categories inferiors del nostre club; 2- Ha acabat de manera regular. Va haver-hi moltes baixes i els veterans, després de dos anys parats, no han notat; 3- És un grup complicat, però pensem que també significa una oportunitat per l’estil de joc que ens agrada. Ens enfrontarem a rivals de nivell i podem potenciar les nostres virtuts; 4- Com cada any és la permanència. No tenim pressupost per aspirar a més, però buscarem sempre la victòria; 5- Tenim un estil definit en el qual confiem. Tindrem grans rivals i haurem de jugar en funció del que ens proposin. Intentarem ser protagonistes.

Jordi López (CE Sabadell B): 1- Teníem clar que volíem reconstruir la plantilla. La meitat són jugadors nous: incorporacions de la base, tornades i d’altres clubs. Bàsicament de la zona defensiva, la més necessitada; 2- Estem contents. Calia una adaptació amb tanta gent nova. Han de conèixer el club i la idea. Encara tenen un clar marge de creixement; 3- Serà molt complicat, amb equips que tenen una gran experiència, el que ens falta a nosaltres; 4- En tenim dos: en l’àmbit individual poder aportar talent al primer equip si ho necessita i el col·lectiu és lluitar per l’ascens; 5- Serà en el qual es basa el club. Ser protagonistes amb la pilota i dominar els partits amb un ritme alt.

PRIMERA JORNADA

Joanenc-Sabadell B (dissabte, 16 hores); Can Rull R.T.-Avià (diumenge, 12.15 h); Berga-Tibidabo TR (diumenge, 16.30 h); Turó Peira-UE Sabadellenca (diumenge, 12.15 h)

Publicitat