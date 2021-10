Retards de més d'una hora a l'R4 de Rodalies

El servei de Rodalies s'ha iniciat amb "irregularitat" per segon dia consecutiu i la situació és de retards "generalitzats", segons ha informat Renfe. La companyia ha tornat a atribuir la situació a l'"incompliment" dels serveis mínims per part d'un grup de maquinistes. Fins a les 12 h s'ha pogut prestar el 39% del servei previst i hi ha hagut 209 trens cancel·lats "per incompliment de serveis mínims". Els retards de l'R4 per anar a Barcelona superen l'hora.

Aquest divendres se celebra la segona jornada de vaga convocada pel sindicat de maquinistes Semaf. La companyia i el sindicat es van acusar mútuament de la situació viscuda aquest dijous, ja que la primera acusava alguns maquinistes de no complir els serveis mínims i el sindicat assegurava que tots aquells que havien rebut la notificació d'aquests serveis l'estaven complint.

"Hi ha retards generalitzats al servei", ha explicat el portaveu de Rodalies, Antonio Carmona. Es tracta d'una vaga convocada pel sindicat de maquinistes Semaf, que està "totalment injustificada", defensen fonts de la companyia ferroviària.

Es va acordar que Rodalies tindria uns serveis mínims del 85% durant les properes vagues dels maquinistes de Renfe. Així ho va decretar el Departament d'Empresa i Treball per als dies 30 de setembre, 1, 4, 5, 7, 8, 11 i 12 d'octubre. Els serveis mínims havien de cobrir les 24 hores del dia en la majoria de jornades de vaga, excepte el 4 d'octubre, quan es garantiran entre les 5 h i les 9 h, les 14 h i les 16 h i les 18 h i les 22 h; i el dijous 7 d'octubre, quan es garantirà el 85% del servei entre 7 h i 9 h, de 12 h a 16 h i de 18 h i a 22 h. D'altra banda, el ministeri de Transports garanteix el 65% dels trens a mitjana distància i del 72% en els AVE. https://www.diaridesabadell.com/2021/09/30/la-vaga-de-maquinistes-de-rodalies-provoca-retards-a-lr4/

