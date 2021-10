Sabadell activa la cessió de l’Artèxtil a la UAB

Sabadell aplana el terreny per ubicar la nova Escola d’Infermeria a l’antiga fàbrica de l’Artèxtil. L’Ajuntament activarà la cessió inicial de l’edifici patrimonial –de propietat municipal– a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la setmana vinent, segons ha pogut saber el Diari. El ple municipal autoritzarà el traspàs gratuït i per a 50 anys el proper dimarts, pas previ a la signatura d’un protocol entre institucions per configurar el nou Campus de Ciències de la Vida i la Salut.

La cessió és necessària per rehabilitar el conjunt arquitectònic construït l’any 1941 per la família Garcia-Planas. La remodelació implicarà desemborsar uns 5 milions d’euros, segons les primeres estimacions de l’Ajuntament. O el que és equivalent, uns 650 euros per metre quadrat –per sota d’altes actuacions en execució, com el Vapor Pissit–. La restauració és d’alta complexitat perquè la nau està protegida pel Pla de patrimoni: s’haurà de respectar la façana exterior i els seus elements modernistes.

A falta de conèixer el calendari de les obres d’adequació de la nau, el que sí que es pot avançar és la fórmula de finançament: a banda de cedir l’immoble, el Govern municipal subvencionarà gran part de l’actuació, mentre que la resta sigui aportat per altres institucions, com la Generalitat –a través d’Universitats– o la mateixa Autònoma.

Acord a quatre bandes

L’Ajuntament, la UAB, l’Escola Superior de Disseny Industrial (ESDi) i l’Hospital Parc Taulí signaran un protocol de col·laboració la setmana vinent per constituir l’Escola d’Infermeria. L’acord a quatre bandes se signarà, previsiblement, el proper divendres. Fonts de l’oposició critiquen que “és merament un protocol d’actuació” i que “no té la rellevància d’un conveni, que és el que hauria de ser”.

Els primers estudiants es traslladarien a Sabadell a partir del curs 2023-2024, fet que permetrà ampliar l’oferta universitària a la ciutat, segons les previsions de l’Autònoma. L’objectiu final és crear un nou àmbit del coneixement a l’entorn de la Gran Via, on ja hi ha actius com l’ESDi i el Taulí, i posicionar Sabadell com a ciutat universitària.

Els graus vinculats a la salut han incrementat la seva demanda després de la Covid. El grau de Medicina de la UAB va ser el quart més sol·licitat de Catalunya per al curs 2021-2022 –1.182 aspirants i 350 places–, segons el Consell Universitari de Catalunya. L’interès per la infermeria també ha augmentat, de fet, ja ho havia fet abans de la pandèmia: la demanda per cursar el grau va augmentar un 50% en només cinc anys (2015-2020). El 89% dels nous estudiants són dones.

