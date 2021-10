Francesc Bertrolí: La devoció de dedicar-se a curar la vista dels animals

Només aquelles persones que tenen a càrrec seu un animal de companyia saben l’estima que se li pot arribar a agafar. Es tracta pràcticament d’un membre més de la família. És per això que escolliran el veterinari més ben preparat per curar-lo quan tingui algun problema de salut. Francesc Bertrolí (Sabadell, 1966) és un d’ells.

El sabadellenc és el gerent de Vet’s Avinguda Hospital Veterinari, situat a l’avinguda de Barberà, 114, i està especialitzat en oftalmologia. Curar la vista dels animals és, sens dubte, la seva devoció des de fa més de 25 anys. Fa trasplantaments de còrnia i operacions per despreniments de retina i cataractes, entre altres operacions. De fet, a banda de la carrera de Veterinària, Bertrolí s’ha anat formant al llarg de la seva carrera professional i, per exemple, ha viatjat a Mèxic i Anglaterra per fer cursos d’especialització.

Des de ben petit, el Francesc, que estudiava a l’Escola Pia, va tenir clar que es dedicaria a la veterinària. Va estudiar la carrera i després d’un inici complicat al món professional, va entrar com a soci –juntament amb dues persones més– a l’hospital veterinari on treballa actualment. L’empresa es va anar fent gran i van obrir tres clíniques més: a Terrassa, Sant Quirze i Manresa. Al cap d’uns anys van vendre el negoci a una empresa europea anomenada AniCura. Tot i el traspàs, els socis han seguit treballant a la clínica i Francesc Bertrolí ocupa el càrrec de gerent.

Amb la inversió d’AniCura, a la clínica veterinària, que opera les 24 hores del dia, ofereixen una gran varietat de tractaments i serveis especialitzats. Atenen gossos, gats i animals exòtics, com rates, fures, conills i ocells, entre d’altres. Francesc Bertrolí assegura que han millorat molt el servei en els darrers anys i que la pandèmia no els ha afectat negativament. “Ara estem molt més especialitzats i podem curar moltes patologies que abans no podíem. A més, hem tingut un creixement de la nostra feina amb la pandèmia. Som un col·lectiu privilegiat”, assevera.

D’altra banda, el Francesc té forces per continuar i afirma que seguirà treballant almenys fins als 70 anys. “No penso a jubilar-me. M’encanta la meva feina. Fer oftalmologia és com anar a jugar tennis o pàdel”, reivindica. “Això sí, tinc l’espineta de saber més anglès i no em faria res ser veterinari allà en un futur”, finalitza.

