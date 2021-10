Gran victòria del juvenil del Sabadell davant de l'Atlètic Balears (4-1)

Clara millora. Els de Marc Nomen han derrotat de forma contundent al conjunt balear per 4 a 1. No obstant això, el joc no ha reflectit una superioritat tan aclaparadora, però el resultat acaba sent adequat gràcies a l'efectivitat durant els últims minuts de partit de l'equip arlequinat.

Als 7’ el Sabadell ja s'ha avançat mitjançant Xavi Moreno, qui ha fet un notable partit marcant els temps d'atac i realitzant una interconnexió fonamental per a la creació de joc. La resta de la primera meitat ha estat bastant disputada, ja que els locals han volgut seguir en la mateixa dinàmica en cerca del segon gol, però han sigut els mallorquins els que han estat més prop de trobar el gol de l'empat en la conclusió dels primers quaranta-cinc minuts de futbol.

Després de la represa, el gol visitant ha arribat immediatament mitjançant Ribas. Recordant els últims instants de la primera meitat, ha donat la sensació que al Sabadell se li podria complicar el partit. No obstant això, en els següents minuts ha començat el millor tram del xoc. Amb un altre gol de Xavi Moreno i dos d'Adrià González s'ha sentenciat el partit i els tres punts s'han quedat a l'Olímpia que l'ha celebrat amb molta eufòria.

El pròxim dia 10 d'octubre, el juvenil ‘A’ del Centre d’Esports Sabadell visitarà al CD San Francisco per la jornada 6 d'aquest grup 3 de Divisió d'Honor.

