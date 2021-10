El Can Rull s'estrena en Segona Catalana amb un empat davant de la UE Avia (1-1)

Màxima igualtat. En un partit molt disputat, el Can Rull ha rebut a la UE Avia i no ha pogut passar de l'empat. El resultat reflecteix clarament el desenvolupament d'un partit en el qual no hi ha hagut excés d'ocasions amb perill de gol ni superioritat per part de cap dels dos equips.

La primera part ha conclòs amb un empat sense gols i uns primers quaranta-cinc minuts sense emocions. Tots dos equips des de la conservació i la solidesa defensiva no han permès veure verticalitat per part del seu rival.

Després del descans han arribat els gols. En el 51’, Ayoub Chraga ha convertit el primer gol del partit, avançant als locals que han intentat buscar molt des de les bandes, sobretot intentant aprofitar la velocitat de Soto. No obstant això, l'alegria ha durat molt poc ja que als 53’, Joan Tubau ha posat l'empat en el marcador i el partit ha tornat a ser igual que durant l'inici del joc.

Sense grans emocions, el xoc ha continuat sent molt igualat i cap equip ha demostrat superioritat sobre el rival. La setmana vinent, el Can Rull haurà d'anar per la victòria davant del Can Trias per a prendre impuls en aquest inici de lliga.

Publicitat

Publicitat