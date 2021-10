La Joventut Atlètica Sabadell arrenca els actes del Centenari

L’atletisme sempre ha tingut una gran tradició a la nostra ciutat, amb esportistes que han tastat l’elit com Carme Valero, Montse Pujol, Miguel Quesada o el mateix president de la Joventut Atlètica Sabadell, l’incombustible Josep Molins.És només una mostra del potencial que ha tingut l’entitat sabadellenca, centrada sobretot en la formació de nous valors al llarg d’una història que arriba als cent anys. Ha coincidit amb la pandèmia i això ha impedit fer diversos actes i competicions, però la recepció oficial a l’Ajuntament significa el tret de sortida per commemorar el Centenari en aquests últims mesos de l’any amb un seguit d’activitats força atractives que tindran, a més, una gran connexió amb la ciutat.

Així ho van explicar els protagonistes en aquest acte institucional queha comptat amb la presència de l’alcaldessa, Marta Farrés, la regidora d’Esports, Laura Reyes, i portaveus dels partits polítics. La J.A. Sabadell ha estat encapçalada pel seu president Josep Molins, els directius Ricard Rof i Joan Manuel Prieto, components de la Comissió organitzadora del Centenari, i un grup de joves atletes.

“El 1921 el meu pare i altres persones van fundar la Joventut Excursionista Pensament. No era ni una entitat atlètica, però allà va començar la nostra història”, ha explicat Pep Molins amb to nostàlgic.

“Hem passat moments bons i dolents, però em sento animat per continuar perquè veig que tenim futur”, ha afegit. I també ha reivindicat la Pista Coberta de Catalunya. “Hi tornarem i farem la temporada de competicions”, ha vaticinat. L’alcaldessa, Marta Farrés, ha confirmat que es treballa per fer-ho realitat ben aviat -“només queda algun detall amb la Generalitat”- i ha insistit que “és un plaer gaudir d’entitats com la Joventut Atlètica perquè feu ciutat, doneu capitalitat a la ciutat. És un regal per a la Sabadell tenir-vos com a entitat”.

També ha subratllar que “no és gens fàcil arribar als cent anys de vida i això vol dir que heu fet més coses bé que malament. Donar la possibilitat de competir a gent jove és molt important”. L’intercanvid’obsequis ha posat el punt final.

AGENDA DEL CENTENARI

Campionat de Sabadell

La 69a edició del Campioonat de Sabadell va omplir dissabte les pistes de l’Estadi Josep Molins de Sant Oleguer d’atletes de la Joventut Atlètica Sabadell, petits i grans, amb ganes de competir i gaudir del seu esport.

Torneig internacional

El 16 d’octubre organitzarà un quadrangular internacional amb la participació de l’amfitrió, CA Palafrugell i dos equips d’Itàlia i Suïssa que vindran amb més de 70 atletes.

Acte central

Serà el 20 i 21 de novembre amb una jornada de promoció pels joves al Passeig i Plaça Dr. Robert amb proves de velocitat, tanques, llançament i perxa, i una Milla urbana entre el Passeig Manresa i la plaça del Cinema Imperial, amb sortida i arribada a la Plaça Dr. Robert.

