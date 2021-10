Veïns de Gràcia exigeixen reunir-se amb l’Ajuntament, que s’obre a ampliar pressupost per a la remodelació de la plaça del Treball

L’Agrupació de Veïns de Gràcia ha expressat el seu malestar després que s’anul·lés la reunió que havien programat amb l’Ajuntament de Sabadell. Segons fonts veïnals, la trobada ha quedat suspesa “diverses vegades” i exigeixen que s’acordi una data per tractar els temes pendents, entre ells, la remodelació de la plaça del Treball i la construcció de la biblioteca pública que reclama el veïnat. Eloi Cortés, regidor del Districte 5, s’ha justificat: “Volem buscar una data on es puguin tractar els temes amb temps de qualitat”, i ha afegit que va ser una decisió de “bona voluntat”.

En aquest sentit, avança que l’Ajuntament està treballant en una nova proposta per a la remodelació de la plaça del Treball, que tindria en compte les demandes del veïnat, i destaca que s’està buscant ampliar la dotació pressupostària, que ara és de 100.000 euros, per incloure tots els elements que es van sumar al projecte inicial del Construint Ciutat. “L’anterior equip de govern va reformular el projecte guanyador però sense ampliar el pressupost”, ha explicat Cortés.

Pel que fa a la construcció de la biblioteca del Districte 5, Cortés ha descartat comprometre’s: “No podem establir un calendari, no està previst per a aquest mandat”, ha dit. En tot cas, per al veïnat continua sent una prioritat. A hores d’ara, la biblioteca provisional està ubicada a l’institut Pau Vila, un projecte de l’agrupació veïnal. Cortés, però, proposa finançar una part del projecte mentre l’equipament no es fa realitat.

