El robatori de l’Artèxtil s’hauria comès el 2018

El robatori d’una màquina històrica a l’antiga fàbrica Artèxtil s’hauria comès fa tres anys i no l’estiu passat, quan l’Ajuntament va descobrir l’aparell desballestat. Els lladres es van endur peces d’una carda que era un testimoni inèdit del passat industrial de Sabadell: datava del 1953, tenia grans dimensions –10 metres de llargada– i havia servit per cardar llana a la nau dels Garcia-Planas.

Segons assenyalen fonts municipals, tot apunta que el furt es va produir entre el 29 de novembre i el 12 de desembre del 2018. Els lladres haurien aprofitat l’obra de demolició adjacent i la falta de vigilància per entrar directament dins la nau que era propietat de l’Ajuntament i on hi havia la màquina. La van desballestar, es van endur segments i de pas van robar material de construcció.

Les dues teories darrere del robatori

L’any 2018, la carda estava agafant pols dins del complex de l’Artèxtil, a la part adquirida per Solvia. Aquell sector –entre els carrers de Romeu i Covadonga– s’havia d’enderrocar per construir el Parc Tèxtil, una promoció de 82 habitatges i sis establiments comercials a tocar de la Gran Via. El 23 de juliol del 2018, abans d’iniciar l’enderroc, es va traslladar la màquina a la part que la immobiliària havia cedit a l’Ajuntament de Sabadell. El novembre d’aquell any, es fa una fotografia a la carda, encara en perfecte estat. Durant setmanes, la nau de l’Ajuntament va quedar oberta. Les dimensions i el pes de les peces extretes –els corrons de la carda feien més de 2 metres de llargada i pesaven uns 30 quilograms– fan pensar a l’Ajuntament que els lladres van accedir a peu des de la zona que s’estava enderrocant.

Aquesta no és l’única hipòtesi. N’hi ha una altra: el 12 de desembre del 2018, la nau municipal es va tapiar amb la carda a dins. A partir d’aquell moment, per arribar fins a la màquina calia pujar a la teulada. Tot i que els tècnics ho veuen més improbable, els lladres podrien haver saltat al sostre de la nau principal des d’un edifici annex de Solvia encara en peu. Un cop allà, haurien d’haver baixat per dos trams d’escales des del terrat fins a arribar a la carda. “Ni un ninja podria fer-ho”, assenyalen fonts municipals, tenint en compte la grandària de les peces. En concret, els lladres es van endur la palanca per accionar l’enginy, sis politges, una quinzena de corrons i el motor de la màquina.

Denúncia als Mossos

L’Ajuntament de Sabadell va tenir constància del robatori a finals de juliol, setmanes després d’accedir a la zona tapiada. El consistori –a través del director del Museu d’Història de Sabadell– va fer una denúncia als Mossos, que investiguen els fets. Trobar les peces serà difícil, o impossible. “Es devien fondre, com es fa amb la ferralla. Si rescatem les parts robades, serà un miracle”, apunten fonts de la policia catalana.

Sobre la falta de seguretat, un responsable del Govern quadripartit afirma al D.S. que es va donar l’ordre als tècnics de posar un sistema de seguretat a la nau. L’executiu actual sosté que va assegurar el conjunt arquitectònic i els seus elements el 2019, moment en què es va millorar la vigilància, sense ser conscient que a dins ja es podria haver desballestat la relíquia del tèxtil.

Pendent d’un trasllat

La família Garcia-Planas, antiga propietària de l’Artèxtil, va oferir la màquina al Museu d’Història de Sabadell l’any 2009, una dècada abans del robatori. En aquell moment, no es va veure factible traslladar-la als magatzems municipals i es va quedar a l’Artèxtil.

