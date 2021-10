ERC i Junts es queden sols defensant l'agermanament de Sabadell i Tornabous

Sabadell no s'agermanarà amb el municipi de Tornabous, que inclou el Tarròs, poble natal de Lluís Companys. Esquerra Republicana ho ha proposat al ple municipal d'octubre per realçar la figura de l'expresident de la Generalitat i difondre els seus vincles amb la ciutat, tal com ha detallat el regidor republicà Pere Farrés. "La relació va ser profunda i va deixar arrels inesborrables", ha recalcat.

Només el grup municipal de Junts per Sabadell ha trobat escaient l'agermanament, tal com ha defensat el regidor Francesc Baró, qui ha realçat la figura de Companys. Hi han votat a favor, però no amb la resta de grups en contra no ha estat suficient.

La segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, ha apuntat que "la moció suscita dubtes" i ha assenyalat que és una reacció "precipitada" davant de l'agermanament que es va impulsar en el ple del mes de setembre amb San Sebastián de los Ballesteros. "No queda clar que existeixi un vincle comunitari", ha dit.

Tanmateix, Morell ha obert la porta a impulsar un dels punts que proposava la moció, les col·laboracions entre el Museu d'Història de Sabadell i l'Arxiu Històric amb l'Espai Lluís Companys del Tarròs. S'ha abstingut en la moció. Per part del PSC, Eloi Cortés, també ha estés la mà en aquesta direcció i, tot i reconèixer la importància de la figura de Companys per Sabadell, ha titllat "d'oportunista" la moció. El grup municipal hi ha votat en contra.

Per part de la Crida, la regidora Anna Lara s'ha posicionat "en desacord amb la forma" amb què s'ha plantejat l'agermanament, que demana "espais més amplis de debat". És una reflexió coherent amb la posició que el grup va expressar en el ple del mes de setembre, on es va aprovar la moció per agermanar Sabadell i el poble andalús. "Ens agraden els objectius de l'agermanament; la fòrmula, no". El grup s'ha abstingut.

El portaveu de Ciutadans, Adrián Hernández ha assenyalat que Companys és "un personatge amb clarobscurs" que "va ordenar matar gent". I ha criticat a ERC: "Porteu mocions divisives al ple. Nosaltres seguirem la línia de les mocions propositives". El republicà Pere Farrés ha titllat de "pseudohistòria espanyolista" "sense fonament" l'argument d'Hernández.

