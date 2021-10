La mala dinàmica no té aturador

L’inici dels tres representants sabadellencs no ha estat ni de bon tros l’esperat: Club Natació Sabadell només ha pogut aconseguir un triomf, mentre que Escola Pia, amb un punt, i l’Amics del Pou-Nou Escorial, amb zero, ocupen les dues darreres posicions després de tres jornades.

És cert, però, que a cada casa sabadellenca diversos factors ajuden a explicar aquests resultats, però la situació demana urgentment un punt d’inflexió si no es vol veure com els objectius dels diversos representants sabadellencs es difuminen abans d’acabar la primera volta.

El cap de setmana passat, el Muro balear, Barceloneta i Cerdanyola van ser els tres botxins d’Escola Pia, AP-Nou Escorial i CN Sabadell.

Els de Can Colapi van tornar a acusar les nombroses baixes, i després d’oferir una bona primera meitat van acabar claudicant per 7 a 4. Les absències d’Arnau Graell i Marc Navarro, entre d’altres, així com les molèsties de Jordi Sardà van deixar sense benzina els de Pedro Donoso.

D’altra banda, al pavelló del Nord, l’Amics del Pou-Nou Escorial va repetir la bona imatge mostrada a Eivissa, on els de Francis Barragán van arribar al darrer minut del primer temps amb empat a 0, tot i gaudir de diverses ocasions per marxar als vestidors amb un resultat positiu. A la segona meitat, tres dianes més de Rafa Berlanga i de Xavi Jaén van acabar marcant la diferència (0-5). Més enllà dels tres punts, els dels Merinals van veure com Luis García, el jugador més determinant dels sabadellencs, va haver d’abandonar el pavelló amb ambulància: possible ruptura del lligament lateral i creuat del genoll dret.

Qui va tenir la victòria més a prop van ser els nedadors davant el Cerdanyola, però tampoc va sortir cara: un bon primer temps marcat per errades inusuals van obligar a nedar a contracorrent tota la segona meitat. Ni la tàctica del porter-jugador va evitar la segona derrota de la temporada (4-7).

