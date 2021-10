Pepe Martí arriba a Jerez com a tercer classificat i segon 'rookie' de la F4 Espanyola

Pepe Martí ha sortit de la penúltima prova de la temporada 2021 de la F4 Spanish Championship, en el circuit Ángel Nieto de Jerez, amb dos podis més, el segons d'ells en unes condicions inèdites per a ell fins al passat cap de setmana, sobre mullat. El pilot de setze anys va acabar satisfet d'un cap de setmana del que marca tercer de la general amb una menor distància respecte al segon classificat del campionat, Sebastian Ogaard, un dels companys en el Campos Racing, escuderia que compta amb el suport d'Auser, concessionari i taller oficial de Renault i Dacia del grup Movento, per a promoure el talent jove.

Martí ja va avisar als entrenaments lliures del dissabte que anava a ser un dels noms a tenir en compte en la sisena cita de la temporada de la F4 Spanish Championship al traçat del circuit andalús. El jove català va acabar tercer i primer en les dues 'free practice', i arribava a la primera classificació del cap de setmana com un dels favorits per a la 'pole position', que se li va escapar per molt poc en una sessió que va tenir als 18 primers separats per tan sols un segon.

Situat a la tercera posició de l'engraellat per a la primera carrera del cap de setmana, Martí va ser conservador en la sortida i es va veure superat per alguns dels seus rivals, el que va portar a lluitar per la cinquena posició durant la primera volta amb Ogaard. Tot i que es va haver de defensar dels seus perseguidors en els darrers vuit minuts, va travessar la línia de meta enganxat al danès i es va guanyar la presència en el top 5 després d'una sanció a Rik Koen: "A la carrera 1 vaig perdre tres posicions a la sortida perquè vaig intentar no arriscar amb l'embragatge i em vaig deixar bastant. Tenia molta velocitat i vaig aconseguir mantenir el ritme dels capdavanters i, inclús, hauria pogut estar al davant si hagués fet una millor sortida", afirma el pilot del Campos Racing.

Publicitat

El diumenge, a la segona carrera, Martí es va enganxar a Dilano van't Hoff i a Vladislav Ryabov, sortint des de la tercera posició, i així van acabar després que, primer un Safety Car a una mica més de vuit minuts per al final, i després una bandera vermella en el darrer minut, neutralitzessin l'acció a Jerez: "Vaig acabar molt content perquè vaig fer una bona sortida i tenia molta velocitat, però Jerez és un circuit en el qual és quasi impossible fer avançaments. Així que vaig mantenir la posició fins al final", comenta.

Per a la tercera i darrera màniga del cap de setmana, Martí havia aconseguit el segon lloc de l'engraellat després de quallar una bona sessió de classificació, en la que es va quedar a només 0.287 segons del poleman, el ja campió del 2021, Dilano van't Hoff. La carrera va estar protagonitzada pel xàfec que va caure abans de la sortida, el que significaria la primera prova de tota la temporada i un autèntic repte per al pilot de setze anys, sense experiència en aquestes condicions al traçat andalús: "El diumenge va ser un dia molt positiu, encara que va ser una pena quan els primers classificats van posar les quatre rodes noves, nosaltres només en vam posar dues. Tot i això, surto de Jerez molt content per haver escurçat una mica al segon classificat en el campionat i amb ganes per Barcelona", conclou.

Publicitat