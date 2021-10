Sabadell Negre, el crim hauria estat no fer el festival

Arriba la quarta edició de Sabadell Negre, la Llar del Crim Literari. El festival dedicat a la novel·la negra tindrà lloc el divendres 15 i el dissabte 16 d’octubre, organitzat per la Llar del Llibre i les Dames del Crim.

Sabadell Negre l’han presentat avui per Lídia Urrútia i Rosa Maria Arner, Dames del Crim; Joan Fàbregues, de la Llar del Llibre, Jèssica Sànchez, directora de la Biblioteca dels Safareigs; i Carles de la Rosa, regidor de Cultura. Aquest darrer ha apuntat: “A Sabadell tenim un públic fidel al gènere negre i prova d’això és que les biblioteques municipals disposen de 5.000 exemplars de llibres d’aquest tipus, per això el Sabadell Negre funciona”. I ha afegit que “és un públic que ve també de fora de la ciutat i, com a activitat de turisme cultural que és, cal dir que s’ha convertit en una fórmula d’èxit que cal agrair”.

Tal com en anys anteriors, el festival tindrà com a punt de referència el Museu d’Història de Sabadell, al carrer de Sant Antoni. Inclourà un taller d’escriptura a càrrec de l'escriptor 'negre' sabadellenc Jordi Solé (a partir del 7 d'octubre) i una conferència sobre la terminologia que envolta aquest gènere a càrrec de l'especialista cinematogràfic vallesà Albert Beorlegui (dia 13).

Escriptores i escriptors

També hi haurà diverses taules rodones, que arrenquen dissabte dia 15 amb Susana Martín Gijón i d’Andreu Martín (19.15 h). Diumenge és el torn de Ramona Solé i Pau Juvillà (11.30 h), Ramona Solé i Pau Juvillà (11.30 h), la lingüista forense Sheila Queralt i Màrius Serra (12.35 h), Sagar i Ernest Sala (16.30 h), Toni Hill i Lluís Llort (17.30 h) Anna M. Villalonga, Raquel Gàmez, Montse Sanjuan i Susanna Hernández (18.45 h). tancarà la jornada Laberta Delpoblet amb contes de misteri per a joves i adults (19.30 h).

També formaran part de Sabadell Negre l’espectacle Històries que negregen, d’Inés Macpherson (dia 8), que es durà a terme a la Biblioteca dels Safareigs; i un concert les sabadellenques Mar Fayos –veu– i Isa Mateu –lectura dramatitzada– que tindrà lloc a l’Espai Cultura (dia 14).

Biblioteca dels Safareigs

Com a activitat complementària al festival, del 4 al 9 d’octubre, a la Biblioteca dels Safareigs, es durà a terme el joc Caçadors de misteris, que simularà una agència de detectius que busca investigadors amb bon olfacte. L’activitat constarà de sis enigmes, un per dia, i una missió a seguir.

La mateixa biblioteca també mostrarà llibres de novel·la negra que recorren països on va viure l’escriptora Patricia Highsmith, amb motiu del centenari del seu naixement. Finalment, Cineclub Sabadell oferirà una projecció de cinema negra. Concretament es podrà veure The big knife i The Grisson gang, d’Albert Aldrich.

