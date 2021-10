La Festa de l'Esport Sabadellenc torna a escena al Teatre Principal

Dos anys després. Amb limitacions i restriccions, però esportistes i entitats de la nostra ciutat sentiran de nou aquest dijous (19.30 h) al Teatre Principal les sensacions del tradicional reconeixement als seus mèrits, aquesta vegada acumulats entre 2019 i 2020.

El món de l’esport ha estat un dels sectors més castigats per la pandèmia. L’aturada va ser gairebé absoluta i només el futbol professional va poder sobreviure enmig d’un autèntic desert de competicions durant molts mesos. Fins i tot els Jocs Olímpics es van endarrerir un any i fa dos mesos es van disputar sense públic. Un bon grapat d’esportistes van veure condicionada la seva rutina de preparació i els objectius marcats, però s’hi van saber adaptar, demostrant la seva capacitat de sacrifici.

La Festa de l’Esport Sabadellenc també va aturar el rellotge el maig del 2019, quan es van premiar els mèrits de l’any anterior. Maica Garcia va sumar el seu tercer títol individual i el Club de Tennis Sabadell el vuitè en el seu palmarès. Com a curiositat, va ser un dels últims actes públics de l’anterior regidora d’Esports, Marisol Martínez, després de perdre la seva presència a l’Ajuntament a les eleccions. Aquest dijous significarà, doncs, l’estrena de Laura Reyes com a màxim responsable del Departament d’Esports i de Marta Farrés com a alcaldessa en un acte que serà presentat, en solitari, pel cap d’antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés.

Mana l’aigua

Ara mateix els esports aquàtics dominen de manera clara a Sabadell i això es reflecteix en una dada contundent: la meitat dels 10 finalistes es mouen a l’aigua, amb supremacia de les noies. Maica Garcia (waterpolo) tindrà l’oportunitat de defensar la seva corona i pujar l’esglaó dels quatre títols (també va guanyar el 2012 i 2014). Això sí, la competència serà dura, sobretot per part de la seva companya d’equip i selecció, Laura Ester, qui exhibeix els mateixos mèrits amb l’afegit de ser escollida la millor portera d’Europa el 2019 per part de la LEN.

La diversitat esportiva de la ciutat es demostra en les diferents especialitats que completen el cartell d’aquesta edició: handbol, culturisme, triatló, gimnàstica rítmica i tir olímpic.

L’atípica elecció de la data d’aquesta edició pot afavorir la presència d’un bon nombre dels protagonistes finalistes, una circumstància que es feia difícil altres anys perquè coincidia amb època d’entrenaments i competicions importants dels esportistes d’elit.

Entitats

En el capítol d’entitats, també cal subratllar el seu patiment durant els mesos de tancament. Van fer enormes esforços per poder tirar endavant amb les instal·lacions sota zero. Tot i això, continuen al peu del canó i aquesta Festa pot significar un reconeixement especial al seu esforç per donar suport als socis i esportistes.

A més de les candidates al títol absolut, altres 10 entitats aspiren al Premi El Corte Inglés a la promoció de l’esport. Són les següents: Societat Coral Colón, Associació Esportiva Can Deu, Amics del Pou Nou Escorial, CFU Can Rull Rómulo Tronchoni, Club Esportiu Escola Pia, Creu Alta Sabadell Bàsquet, Grups Arrahona Futbol Sala, Escola de Futbol de Sabadell, Fundació Sant Nicolau i Falcons Sabadell Associació Esportiva.

ELS DEU FINALISTES

Maica García (waterpolo): campiona d'Europa amb el Club Natació Sabadell i subcampiona del Món amb la selecció.

Laura Ester (waterpolo): campiona d'Europa amb el Club Natació Sabadell i subcampiona del Món amb la selecció. Escollida millor jugadora d'Europa 2019 per la LEN.

Ona Carbonell (natació artística): subcampiona del Món i bronze a la Copa d'Europa.

Aleix Gómez (handbol): campió de lliga i subcampió d'Europa amb el FC Barcelona. Campió d'Europa amb la selecció.

Óscar Salguero (natació): campió d'Espanya i subcampió del Món als 100 m braça SB8 a Londres.

Emma García (natació artística): cinquena posició en el Campionat del Món de Gwangju.

Javier Pérez (culturisme): campió d'Europa IFBB i campió del Món Màster a Tarragona.

Francisco Cabrera (tir olímpic): campió de Catalunya de pistola aire i d'Espanya sènior de pistola lliure.

Laura Payà ( triatló): campiona de la Copa Catalana absoluta i campiona de la prova de la Copa del Món Quadriatló.

Anna Pons (gimnàstica rítmica): campiona de Catalunya per equips i subcampioona d'Espanya a cinta i cèrcol.

ENTITATS FINALISTES

Unió Excursionista Sabadell (UES); Club de Tennis Sabadell; Club Gimnàstic Catalunya; Club Triatló Sabadell; Joventut Atlètica Sabadell; Centre d'Esports Sabadell FC; Cercle Sabadellès 1856; Motor Club Sabadell; Club d'Esgrima Sabadell-Jaume Viladoms; OAR Gràcia Sabadell.

