Hi ha suficients places d'aparcament a Sabadell?

Tenir lloc per aparcar el vehicle propi és potser un dels principals maldecaps d’alguns sabadellencs. Algunes zones de la ciutat, sobretot al Centre, pateixen aquesta manca d’estacionament.

David: “Calen més carrers per a vianants”

El David, veí de Sabadell, opina que és “evident” que el municipi té problemes d’aparcament, però li resta importància. “Gairebé a tots els municipis els passa això. És una cosa molt normal i no cal alarmar-se”, afirma el David. De fet, ell considera que el que ha de fer l’Ajuntament és incentivar el transport públic per evitar que hi hagi “tants cotxes” a les carreteres. “Hi hauria d’haver molts més carrers per a vianants, tot i que és força utòpic”, lamenta. A més, el David pensa que crear més carrils bici també podria ser una bona opció.

Emma: “Hi ha molt poques places d’aparcament”

Publicitat

Per la seva banda, l’Emma sí que pateix per la manca de places d’estacionament a diverses zones de la ciutat. “Hi ha molts llocs on no n’hi ha gens, però al Centre és encara més exagerat”, assegura. En aquest sentit, es mostra esperançada amb el projecte de nou pàrquing del passeig de la Plaça Major –que ajuntarà els aparcaments de la plaça del Doctor Robert i el de sobre l’estació d’FGC. “Si es fa, ajudarà a resoldre el programa”, afirma. L’Emma també creu que davant la manca de llocs d’estacionament també es podria crear més carrils bici per evitar agafar el cotxe.

Rosa Maria: “El nou pàrquing del Passeig és molt necessari”

La Rosa Maria, com l’Emma, tampoc no està satisfeta amb els llocs d’estacionament que hi ha a Sabadell, tot i que assegura que ja fa molts anys que és així. “Si per exemple no hi ha aparcament al Centre, la gent no hi anirà. En general, busquem la comoditat i si no en tenim, busquem altres opcions”, explica.

És per això que la Rosa Maria també considera que el futur pàrquing del Passeig ajudarà que més persones vagin al Centre. “És molt necessari. Ajudarà a reactivar el comerç“, afegeix. Així i tot, la veïna sabadellenca entén que l’Ajuntament aposti pels carrers de vianants amb l’objectiu d’evitar que hi hagi més cotxes a algunes zones de la ciutat. Tanmateix, opina que per fer això cal donar alternatives a la població. Una d’elles, a banda del transport públic, podria ser la construcció de més carrils bici.

Publicitat