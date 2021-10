El Sabadell Rugby Club torna a la competició amb un empat agònic (26-26)

Després de més d'un any i mig sense competir, el sènior masculí del Sabadell Rugbi Club tornava a disputar un partit oficial a la lliga catalana de rugbi. Els nois de Fran González van estrenar-se a la fase prèvia de la Divisió d'Honor Catalana amb un empat sobre la botzina (26-26) a La Feixa Llarga contra el filial de l'Hospitalet. Sense temps per descansar, els arlequinats tornaran a disputar un partit a La Roureda el pròxim dissabte contra el BUC B. En el debut, els sabadellencs van començar avançant-se al marcador amb dos cops de càstig col·locats entre pals als primers vint minuts. Els locals, però, van reaccionar i aprofitant la seva velocitat exterior van anotar tres marques en només quinze minuts i marxaven al descans amb un avantatge clara de 19-6.

A la segona meitat els de Fran González van ser capaços de sobreposar-se i de seguida van anotar una marca de Sergio Ruíz-Herrera que aprofitava un xut llarg per plantar la pilota. Els locals, però, van aconseguir contrarestar amb una altra marca després d'una errada defensiva sabadellenca. En els últims vint minuts el Sabadell va prendre la possessió de la pilota i va tenir diverses opcions per anotar. Un dels jugadors més veterans de l'equip, Patxi, va aconseguir una marca després d'un llançament de touche que servia per apropar els visitants al marcador. Amb dos cops de càstig transformats per Jan Gómez, un d'ells amb el temps pràcticament acabat, van permetre als arlequinats igualar el partit a 26.

L'entrenador sabadellenc, Fran González, afirmava que l'equip ha de millorar en la concentració defensiva i no deixar anotar al rival amb "tanta facilitat". Tot i això es mostrava satisfet per la feina de l'equip i de cara al partit a casa contra el BUC B assegura que "hem trobat a faltar la nostra gent, tenim ganes de veure'ls aquest dissabte a La Roureda". El pròxim rival dels sabadellencs serà el filial del BUC que visitarà La Roureda el dissabte a dos quarts de sis de la tarda. Els barcelonins van perdre el seu partit de la primera jornada contra el Gòtics B per un ajustat 6-8.

Nova fusió del femení

Les noies del Sabadell RC van estrenar aquest cap de setmana fusió amb els equips sèniors de Badalona i Mataró. L'estrena va ser totalment positiva, ja que van aconseguir la victòria a un camp molt complicat com és el de la unió de Garrotxa i Banyoles per 10-27. La fusió, que jugarà sota el nom de Tintoreres, comença doncs amb bon peu a la lliga catalana de rugbi.

Les jugadores del Sabadell, Badalona i Mataró van sortir amb ganes de demostrar des del primer moment que són un equip a tenir en compte. Quan encara no s'havien disputat 10 minuts, Paula Domingo va anotar la primera marca del partit i va posar un avantatge al marcador que les locals no van poder remuntar. Abans de la mitja part les visitants van aconseguir dues marques més, mentre que les gironines en van aconseguir una just abans d'arribar al final dels primers 40 minuts. A la tornada del descans, un assaig per cada equip situava el marcador en 10-20 i feia pensar que les locals podrien remuntar. Tot i intentar-ho de valent van ser les Tintoreres les que quan quedaven cinc minuts de partit aconseguien una marca amb transformació inclosa que posava al marcador el 10-27 final.

Rubén Montes, entrenador del Sabadell RC, valora positivament la fusió amb els equips de Badalona i Mataró i assegura que, tot i la intenció era competir com a equip propi, la situació els ha obligat a ajuntar-se. El tècnic assegurava que "anirà bé a les nostres noies tenir un equip com aquest amb el que competir".

