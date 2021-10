Laura Ester i el Centre d'Esports, els triomfadors de la Festa de l'Esport

En una Festa de l'Esport molt especial pel retorn al Teatre Principal després de dos anys d'absència, la waterpolista Laura Ester, campiona d'Europa amb el Club Natació Sabadell i subcampiona del Món amb la selecció a Gwangju, ha estat guardonada com l'esportista més destacada del període 2019/20. El Centre d'Esports Sabadell FC ha estat escollida l'entitat més destacada, guardó que ha recollit el seu president Esteve Calzada.

Des del primer moment es respirava un clima d'il·lusió especial. A les portes del Teatre Principal, ja es podia percebre entre els representants de les entitats, que han patit situacions molt dures aquests últims mesos de pandèmia. La Festa significava, d'alguna manera, el retorn a una certa normalitat. La platea del teatre s'ha omplert seguint les normes de seguretat i amb mascareta. Era, com dèiem, una cita especial. Un retorn molt esperat, com així ha recordat la regidora d'Esports, Laura Reyes, en la seva estrena. "Voldria agrair per sobre de tot la perseverança i esforç d'esportistes i entitats per no defallir en una situació molt difícil. Us apassiona el que feu i l'esport és un motor molt important", ha subratllat.

L'acte ha estat conduït pel periodista i cap d'Antena de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, amb el seu habitual ofici i professionalitat, i amenitzat per les actuacions dels components del grup 'Aerial Dance and Acrobratics' i Mònica Lao al piano. Com és tradicional, s'han concedit un grapat de distincions a persones de la ciutat vinculades al món de l'esport. Especialment emotiu ha estat l'homenatge pòstum a Mario Montero, que formava part de l'equip del servei d'Esports de l'Ajuntament. Els seus companys i familiars l'han recordat. El premi de la tasca de promoció de discapacitats psíquics ha recaigut en Antonio Armengol, qui també ha rebut una gran ovació.

Les tres entitats premiades amb el guardó El Corte Inglés a la promoció de l'esport han sigut Associació Esportiva Can Deu, Amics del Pou Nou Escorial i CFU Can Rull Rómulo Tronchoni. D'altra banda, Banc Sabadell ha patrocinat el guardó de projecció esportiva per joves promeses amb un gran futur, cas de Nona Pérez, Pol Yagües, Clara Correro, Claudia Carlota i Paula Mellado. L'alcaldessa Marta Farrés ha estat l'encarregada de lliurar la distinció especial al Club Natació Sabadell que per la seva gran dimensió queda exclòs dels candidats en la votació final. "És un dia molt emotiu i poder estar aquí aquesta nit, després de les dificultats que hem patit tots, ja és un gran premi. Més enllà de guanyar o perdre, l'esport dóna l'oportunitat de transmetre valors, compartir moments amb amics i és el moment de donar les gràcies a la gent de Sabadell, la gent de l'esport, per fer tot el possible per seguir competint", ha dit un emocionat Claudi Martí, president del Club Natació.

La XXXIII edició del Memorial Joaquim Gorgori que distingeix la labor periodística ha tingut com a protagonista el company del Diari de Sabadell, el veterà fotògraf Lluís Franco. En el seu discurs ha dedicat el premi a la seva família i companys i persones que han confiat en ell, com el director de l'antic D.S., Josep Mercadé, o l'editor de l'actual Diari de Sabadell, Marc Basté.

Calzada: "El reconeixement al vincle club-ciutat"

El moment més esperat ha arribat en el tram final. En el capítol d'entitats, l'ascens al futbol professional de l'any 2020 a Marbella ha estat decisiu per la victòria del Centre d'Esports, que feia molts anys que no arribava tan lluny. El seu president, Esteve Calzada, s'ha mostrat molt agraït i satisfet. "D'ençà que vam arribar el 2017 ens van proposar recuperar el vincle entre el club i la ciutat que s'havia perdut i aquest reconeixement és el premi a la feina de molta gent. També ha estat possible per la gran feina esportiva encapçalada pel nostre tècnic Antonio Hidalgo. Em fa una especial il·lusió. També aprofito per agrair als sabadellencs el seu suport per arribar a la xifra dels 5.000 socis. A veure si ens acostarem als 20.000 que té el Club Natació...", li ha comentat a Claudi Martí amb to distès. Calzada era un home feliç i ara confia a redreçar aviat la trajectòria d'aquesta temporada. Club de Tennis Sabadell (segon) i Unió Excursionista Sabadell (tercer) han completat el podi d'entitats més destacades.

Laura: "Un premi a la passió per l'esport"

La portera del Club Natació Sabadell, Laura Ester, ha aconseguit per primera vegada el guardó de millor esportista, per davant de la seva companya d'equip i selecció, Maica Garcia, i el jugador d'handbol del FC Barcelona, Aleix Gómez. "És un plaer aquest premi en un any molt especial. Jo vaig néixer a Barcelona, però fa 11 anys que jugo al Club Natació Sabadell i em sento com a casa. M'han fet madurar com a persona i jugadora. Penso que és un reconeixement a l'esforç i la passió que sentim en cada entrenament i per aquest esport. Tot va començar com un hobby i ara és la meva manera de viure", ha explicat també molt emocionada. Ho ha dedicat a "tots els que han passat moments complicats durant la pandèmia, les companyes de l'equip que fan la suma dels èxits i a la família i amics que m'han ajudat a arribar fins aquí".

Farrés: "Tots mereixen una placa enorme"

L'alcaldessa, que ha viscut una jornada molt moguda, també estava eufòrica. "Poder celebrar aquesta Festa és una immensa alegria. De fet, cada acte que fem és un pas més per vèncer el virus. Vull agrair la gran feina d'entitats, esportistes, patrocinadors, tots ho han fet possible. I aquest escenari del Teatre Principal és un clar exponent que Sabadell té molt de talent. En molts àmbits, però en l'esportiu estem entre els millors del món. Seguim sent un gran referent de l'esport. S'ha demostrat que som més forts del que pensàvem per superar totes les dificultats i aquesta Festa així ho demostra". També ha tingut paraules d'agraïment per la gent i clubs que treballen en la formació i l'esport de base. "En una nit així, tots, finalistes o no, cadascú dels clubs, esportistes i patrocinadors, serien mereixedors d'una placa enorme", ha conclòs. Una nit amb una elevada dosi d'emotivitat. Ha tornat l'esport en tota la seva expressió.

