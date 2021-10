Un nou campus universitari a Sabadell

[Pol Gibert, primer tinent d’alcaldessa]

Ahir l’alcaldessa, Marta Farrés, va signar amb els màxims representants de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), la Corporació Sanitària Parc Taulí i la Fundació FUNDIT-ESDi un protocol per desenvolupar a la ciutat el Campus Urbà de Ciències de la Vida i la Salut. Un gran projecte que ens permetrà impulsar la formació, la investigació i la creació d’empreses a l’entorn d’aquest àmbit i que situarà Sabadell com a centre de referència en coneixement, innovació i activitat econòmica lligades a les ciències mèdiques.

Amb aquest pas endavant, no ens limitem a una declaració d’intencions, sinó que anem molt més enllà. Amb la signatura, iniciem un camí conjunt per potenciar tots els actius que ja tenim en l’àmbit de les ciències de la vida i la salut i generar iniciatives que ens portin més progrés i noves oportunitats.

A Sabadell comptem amb institucions punteres. La UAB, l’ESDi, el Taulí. Capdavanteres en formació –també, en el cas del Parc Taulí, en serveis de salut i sociosanitaris–, però alhora en recerca i innovació. Tot, a l’entorn de la Gran Via, on disposem de diferents espais que podrien acollir nous projectes. I en una ciutat, la nostra, amb infraestructures viàries i de transport públic que ens comuniquen perfectament amb el conjunt del territori.

Tenim, doncs, una base molt sòlida. Amb aquest acord, posem en joc els diferents elements per, mitjançant el treball conjunt, aconseguir que el que fem sigui encara millor i, a més, generar un efecte multiplicador.

Això és part del treball que fem des de l’Ajuntament dia a dia. Reivindicar els nostres actius, cosa que ens fa ser referents. En aquest projecte, els diferents socis tenim iniciatives en marxa que desenvoluparem en el marc del Campus, i ja estem treballant per fer possibles noves actuacions. Així mateix, aquesta setmana com a Ajuntament hem cedit a la UAB l’ús de l’Artèxtil per acollir diferents accions del Campus, entre les quals el nou grau d’Infermeria, que donarà resposta a la demanda de professionals en aquest sector i ampliarà l’oferta universitària a Sabadell, amb tots els beneficis que això comporta. Ara més que mai hem sigut conscients de la importància de ser referents en l’àmbit de la salut. I la nostra ciutat vol apostar-hi fort.

El 2019 ens vam trobar amb una nau comprada per sis vegades el seu preu original i en total abandonament. Fins i tot amb robatoris que van atemptar contra la maquinària històrica que s’hi guardava dins. En dos anys, hem convertit aquest espai en el futur Campus de Ciències de la Vida i de la Salut, donant una nova vida a la Catedral del Tèxtil i adaptant-la al segle XXI. Aquí hi ha un dels grans trets que caracteritza aquest govern municipal: analitzar els problemes i aportar la millor solució possible per fer avançar la ciutat.

Ara recuperem aquest símbol, el dotarem de contingut, posant-lo al servei de la ciutadania i en el marc d’un projecte de gran abast que reforçarà la capitalitat de Sabadell en un sector com és el de la salut, que es troba entre les prioritats dels plans de recuperació de Catalunya i d’Espanya i és plenament coherent amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i amb l’Agenda 2030.

Governar implica això: per analitzar, per escoltar, per planificar amb seny comptant amb tothom. Però també per assolir fites. Per posar tot l’esforç, el talent i els recursos perquè allò que projectem es faci realitat. I el que farem amb l’Artèxtil constitueix un molt bon exemple d’això.

Nota de l’editor: El D.S. obre les pàgines a les opinions dels grups amb representació a l’Ajuntament, que es publiquen segons ordre d’arribada.

