Jorge Zuazo: “La moda sostenible ha de deixar de ser màrqueting”

Passegem per l’antic vapor Docks Vells (avui dia seu de l’ESDi) amb Jorge Zuazo.

Quina és la filosofia que caracteritzarà la teva direcció? Sé el que soc. En 25 anys d’experiència, he tingut moments d’inici, moments dolços i moments amargs. Però del que em sento orgullós és que mantinc la relació amb tothom amb qui vaig començar. I mira que he viscut la fallida d’una empresa, amb el consegüent dany moral i econòmic a tercers. Probablement per errades, de forma no intencionada. Ara bé, si fracasses, has de ser honest. Actuar amb respecte. I t’has de tornar a alçar.

El món post-Covid és canviant. Què es trobaran allà fora els alumnes que arrenquen aquest curs? No sabem el que es trobaran d’aquí a quatre anys! No ho sé. Igual que la moda de fa 15 anys és radicalment diferent de la d’ara: la distribució, la forma de comprar... Així que el que hem de fer és formar les noves generacions perquè sàpiguen llegir cap on va el món.

I cap on va? Tot canvia. La forma com ens movem. Com ens relacionem amb les nostres parelles. La diversitat sexual, religiosa... La forma en què comprem. En som més conscients.

Com la consciència amb la moda sostenible? És una qüestió cultural. El missatge va calant. Per exemple: avui dia, si no recicles, saps que ho estàs fent malament. Doncs amb la roba ha de passar el mateix. Espero i desitjo que deixi de ser un element de màrqueting i que sigui un element més. Que ni el concebis d’una altra manera.

És difícil trobar peces teixides aquí. No demano ser íntegre al 100%. Tots tenim moments de flaquesa. Però almenys, hem de ser conscients dels nostres hàbits de consum.

A Sabadell existeixen empreses i iniciatives tèxtils locals. Com s’hi relacionarà? Hem de fer sinergies amb el teixit tèxtil de Sabadell... Bé, i del Vallès i de tot Catalunya! És cert que ja no existeix tant sector com abans, però hi ha moltes empreses amb què podem teixir aliances.

No ets de Sabadell, oi? No! (Riu) Ara visc a Badalona, però soc de Madrid. Vaig venir a estudiar a l’EATM, de Barcelona,

que després es va fusionar amb l’ESDi. Així que és com tornar a casa.

És un repte totalment nou, el pedagògic? Bé, he tingut experiència docent a altres escoles. I el retorn que et dona l’alumne és increïble! Notes que està creixent amb tu, professionalment.

El professor també millora? Has de posar en ordre els teus coneixements. No només saber fer-ho de forma intitulava, sinó saber explicar-los.

Publicitat