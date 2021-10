Les escoles deixen la Covid fora de l’aula: un únic grup confinat a la ciutat

L’octubre de l’any 2020 va ser molt crític per a les escoles de Sabadell. El mes va acabar amb més de 2.650 persones confinades, entre alumnes i docents. Un 34% dels centres educatius –44 de 129– tenien una o més classes en quarantena. En total, 110 grups van acabar el mes seguint des de casa les assignatures, per haver estat positius o haver estat en contacte amb un cas de Covid.

No s’assembla gens la situació actual de l’educació de la ciutat a la de l’octubre de fa un any. Només hi ha una única classe confinada per un cas positiu, en una llar d’infants.

Segons Educació, actualment hi ha unes 26 persones pertanyents a centres educatius de Sabadell guardant quarantena per culpa de la Covid. En els darrers 10 dies, s’han detectat 6 casos positius de professors o alumnes, que no necessàriament s’han contagiat a dins de l’escola.

La situació a les aules, segons els experts, és un reflex del moment epidemiològic que viu la societat. L’octubre del 2020, en ple moment de cribratges massius, es van haver d’aïllar unes 560 persones de l’institut Agustí Serra i Fontanet. A la jornada de testos massius, es van detectar 26 casos positius, la majoria dels quals en grups de convivència.

Aleshores, el percentatge de positius en els cribratges poblacionals rondava entre el 3 i el 4%, mentre que el percentatge de casos detectats a l’Agustí Serra i Fontanet només va ser d’un 2,3%.

Publicitat