La nit torna sense incidents a Sabadell

Passaport Covid i mascareta, indispensables. Sabadell ha tornat a ballar després de 19 mesos d’inactivitat i els locals han aconseguit reprendre l’activitat i fer caixa, sense incidents. “És una glopada d’aire fresc. No estem al nivell del 2019, però podem treballar i ja és molt”, explica Antonia Peña, propietària del Sabadebidoo, que no va poder obrir fins al divendres perquè no va tenir suficient marge de temps per reactivar el retorn.

Els locals de la ciutat han aconseguit facturar més, tot i que encara es troben per sota del que ingressaven el 2019. Tot i això, ja superen el 60% d’una nit prepandèmia, de mitjana.

En el cas del bar El Musical, facturen 7 de cada 10 euros del 2019. “Estem satisfets, tot i que no hem tingut una gran afluència perquè molta gent ha marxat pel pont”, destaca la seva propietària, Míriam Alonso. Per la seva banda, el Morrosko ja treballa al ritme del 2019, malgrat el límit a l’aforament del 70%. I el Sabadebidoo ha facturat la meitat d’una nit prepandèmia. Sigui com sigui, els onze establiments d’oci nocturn de la ciutat han reprès l’activitat i han engreixat els seus ingressos.

Uns començaven de zero. Els altres havien pogut obrir amb condició de bar convencional. En el cas dels locals que podien obrir prèviament a aquesta represa –perquè disposaven d’una altra llicència que els ho permetia–, l’increment en l’activitat aquest cap de setmana ha estat “notori”: “Hem crescut en ingressos un 60%”, destaca Alonso. També el bar Morrosko ha fet bons números. “He aconseguit un 10% més de clients respecte a la setmana passada”. Una xifra que l’apropa als ingressos prepandèmia.

Mentrestant, els propietaris de bars de copes i bars i restaurants demanen destensar l’horari. El sector està forçat a tancar a la una de la matinada, i veu aquesta mesura com un greuge comparatiu. “No té sentit que es continuï limitant la nostra activitat”, destaquen fonts del sector. L’aforament a l’interior continua limitat al 50% i es permet un màxim de deu comensals per taula. Tot i això, l’entrada a bars i restaurants no està condicionada al filtre del passaport Covid.

Sense cap ‘botellón’

La Policia Municipal no ha hagut d’intervenir aquest cap de setmana per botellons i no ha detectat cap festa il·legal a la via pública. Tot i això, fonts veïnals asseguren que sí que s’han produït trobades de petit format amb alcohol pel mig. Però han estat casos aïllats. Tampoc la policia no ha hagut d’intervenir a cap local d’oci nocturn que reprenia l’activitat: “Ha estat un cap de setmana tranquil”, subratllen fonts municipals.

A la comarca, l’escenari va ser diferent: sis persones van resultar ferides a l’entrada d’una discoteca a Sant Cugat del Vallès. La incidència es va produir divendres, quan una multitud de joves es va aplegar al pàrquing del recinte per fer botellón i entrar a la discoteca, que ràpidament va completar l’aforament permès. La sala va prendre mesures perquè l’endemà no es tornés a repetir.

Com ha funcionat el passaport?

El passaport Covid es pot descarregar a través del portal o l’app La meva salut i es pot fer servir en paper o al telèfon mòbil. Les persones que no disposin de la pauta de vacunació completa, poden presentar un certificat que acrediti que s’han realitzat una prova diagnòstica Covid amb resultat negatiu. Amb el passaport, que consta d’un codi QR que apareix al certificat sanitari, l’aplicació emet un semàfor verd o vermell amb el nom i la data de naixement, que s’ha de comprovar amb el DNI.

El semàfor verd s’obtindrà si es té la pauta completa, una PCR negativa, un test negatiu o si s’ha passat la Covid en els darrers sis mesos. Perquè s’aprovi l’entrada, la vacuna ha hagut de fer efecte. És a dir, cal que hagi passat el temps necessari –14 dies de mitjana– després de completar la pauta de vacunació.

La posada en marxa ha estat “fàcil”, segons el sector. Tot i això, han detectat persones que intentaven entrar falsejant el document o sense el certificat en vigor: “Han estat un 5% del total”, destaca Alonso. En el cas d’El Musical, també “un alt percentatge” de gent ho va intentar. I al Morrosko: “Alguns clients no van poder entrar”, lamenta.

