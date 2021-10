L'Arc Metropolità serà útil per a Sabadell? Els veïns opinen

L’Arc Metropolità –integrat per nou ciutats, entre les quals hi ha Sabadell, Terrassa i Granollers– es va constituir dijous passat de forma oficial amb tres objectius sobre la taula: habitatge social, una zona de baixes emissions amb criteris comuns i infraestructures més enllà de Barcelona.

Benjamín: “Fan falta més serveis”

El Benjamín, veí de Sabadell, espera que l’ens serveixi com a punt de partida per millorar els serveis que ofereix la ciutat. “En fan falta més. Ens estem quedant molt estancats”, lamenta.

Cristina i Clàudia: “L’Arc Metropolità reivindicarà el Vallès”

La Cristina i la Clàudia creuen que l’Arc Metropolità pot ajudar a posar fi a les polítiques decidides exclusivament des de Barcelona. “Gairebé tot es decideix des de la capital catalana. L’Arc Metropolità contribuirà a reivindicar la importància del Vallès a Catalunya”, afirmen. Així mateix, la primera mesura que aplicarien a Sabadell és la zona de baixes emissions. “És necessària, però s’han de donar facilitats a aquells que no poden pagar un nou vehicle”, proposen.

Àngel: “Cal més transport públic i la zona de baixes emissions”

Per la seva banda, l’Àngel també està d’acord en la implementació de la zona de baixes emissions, però, a la vegada, reforçaria la xarxa de transport públic a Sabadell. En el que no està gens d’acord és a posar en marxa el Quart Cinturó, una demanda dels municipis que formen l’Arc Metropolità. “Destrossaríem tota la natura i hi hauria més cotxes a la carretera. No té cap sentit”, opina. Per acabar, l’Àngel creu que costarà que les peticions que faci l’ens es duguin a terme amb celeritat. “Sempre va tot molt lent. Els costa arribar a acords”, denuncia.

