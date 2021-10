Pep Tatché: "Vaig patir moltíssim, però és un orgull aconseguir aquest rècord"

El triatleta sabadellenc Pep Tatché ha tornat de Mallorca amb el rècord estatal de l'hora de ciclisme en pista després de recórrer un total de 44,925 quilòmetres. L'anterior registre estava en poder de Roberto Palavecino (43,864 quilòmetres) des de l'any 1971. La prova es va fer al Velòdrom Illes Balears i com explica el protagonista "vaig haver de superar molts obstacles de tota mena".

En declaracions al Diari de Sabadell, minuts després d'aterrar a l'aeroport del Prat, Pep Tatché admet que "les expectatives eren molt altes. M'havia preparat bé i em sentia millor que quan vaig batre el rècord màster fa quatre anys. Però des del principi vaig trobar moltes traves per part de la Federació, sobretot en el tema del material, com la roba o una roda que finalment em van haver de deixar. Tot això em va crear un gran estrès mental. A més, el moment de la sortida es va endarrerir 11 minuts perquè va fallar la màquina automàtica que t'impulsa. Això també et fa perdre el pic d'adrenalina inicial. Va ser una sortida molt accidentada".

El sabadellenc va fer una arrencada molt forta. Al pas pel minut 15 estava en la mateixa velocitat que fa quatre anys. El que semblava un indici esperançador es va convertir en un problema. "Vaig començar a sentir una sensació d'angoixa, m'ofegava i no podia gairebé respirar. La veritat és que vaig pensar a plegar, treure'm el casc i abandonar", admet. Però el suport de la seva família des de la graderia el va animar a continuar. "Vaig poder controlar millor la potència i en les tres últimes voltes vaig anar al límit de les pulsacions. Vaig patir moltíssim, però significa un orgull aconseguir aquest rècord", subratlla satisfet.

Inicialment va quedar en 44,834 quilòmetres, però una errada del jutge li va afegir un quilòmetre més: 44,925. "És la culminació a la meva preparació durant molt de temps. De fet, aquesta prova no requereix un gran volum d'entrenament sinó que és més específic. Cal fer testos de velocitat i potència i la clau és saber mantenir una línia sostinguda el dia de la prova".

Tatché no creu que el seu rècord sigui vigent tant de temps com l'anterior. "De fet, qualsevol ciclista amb llicència Elit, entre 20 i 25 anys per exemple, ho podria aconseguir sense massa problemes si s'ho proposa. El que passa és que pocs ho volen intentar perquè també significa una despesa econòmica important. Tot va a càrrec del ciclista a títol personal: jutges de l'UCI, servei antidopatge, cronometratge electrònic, àrbitres... En total es pot acostar fàcilment als 2.000 euros. Vaig decidir fer-ho a Palma perquè és el velòdrom de pista coberta més a prop de Barcelona".

Tampoc té decidit si ho tornarà a intentar en el futur per millorar la marca. "Ja tinc 47 anys i cada vegada és més difícil adaptar-se a les circumstàncies, però no ho puc descartar tampoc. No és la meva professió -ell és enginyer- i ho hauria de rumiar. Amb les traves que he trobat aquesta vegada, segur no". De moment, ja pot presumir de batre un registre que ha estat vigent gairebé mig segle. Ara vol gaudir de l'èxit.

