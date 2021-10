Manzanera surt al pas per 'calmar les aigües' a dos dies del transcendental partit davant l'At. Sanluqueño

Publicitat

La situació esportiva del Centre d'Esports Sabadell, situat en posicions de descens, amb només quatre dels vint-i-un punts disputats després de set jornades, demana explicacions. És per això que, davant d'aquest escenari, el director esportiu José Manzanera intentarà respondre als diversos interrogants que s'han generat entre la massa social arlequinada després d'un inici lluny de les expectatives generades, on encara no s'ha pogut celebrar la primera victòria a la 1a RFEF.

En cap cas, la roda de premsa prevista per aquest migdia (13 h) a la sala Miguel Quereda serà per anunciar la dimissió, ans cal contrari: unitat i suport a l'equip per part de l'afició per intentar revertir aquesta situació, a només dos dies del decisiu partit davant l'At. Sanluqueño a la Nova Creu Alta.

