Oriol Junqueras: “El millor que pot passar a Sabadell és que l’any 2023 sigui republicana”

Publicitat

Oriol Junqueras insta els sabadellencs a impulsar una alcaldia republicana a les eleccions municipals de 2023, en la seva visita a la ciutat d’aquest dimecres. “Estem convençuts que cal un canvi com el de l’any 2015”, ha asseverat el president d’ERC, abans de la presentació del seu darrer llibre, Contra l’adversitat, a Espai Cultura. El líder republicà ha aprofitat l’acte per a donar suport al grup municipal.

En atenció als mitjans, Junqueras ha carregat durament contra el govern socialista, acusant-lo de ser “hereu de les pitjors pràctiques de la corrupció generalitzada”. I en referència a la tinenta d’alcaldessa, Marta Morell, ha dit que el PSC “té pocs escrúpols a l’hora de buscar el suport d’una regidora no adscrita”.

"Junts per Sabadell no té cap escrúpol"

Per a Junts per Sabadell també hi ha hagut crítiques. Ha acusat el grup municipal –reiterant termes– de no tenir “cap escrúpol” a l’hora de “regalar institucions al partit socialista”. La formació, que s’ha convertit en soci extern del Govern de Farrés, ha convocat aquest dijous una roda de premsa per a respondre a Junqueras.

Sobre un possible Govern alternatiu independentista a la ciutat, Junqueras ha afirmat que “si fos per ERC” ja estaria fet. Es referia a la proposta no acceptada que els republicans i la Crida van fer a Junts per Sabadell per a desplaçar el PSC de l’alcaldia. “El millor que pot passar a Sabadell l’any 2023 sigui una ciutat republicana”, ha conclós.

Presentació a Espai Cultura

A la presentació del seu llibre, en diàleg amb la sabadellenca Clara Borrell, ha parlat sobre la seva experiència a la presó i els múltiples llibres que hi ha escrit des de dins: “Deixar les vivències per escrit és fixar la memòria”, ha assegurat. “M’he adreçat molt als joves que m’escrivien cartes, als meus fils... Per poder explicar tot allò que he après a la vida”, ha afegit.

Durant l’acte, ha insistit en les classes que va impartir en un grup de reclusos: “Vam demanar permís per a fer classes de filosofia i els en van negar perquè podia servir per a subvertir l’ordre. Vam demanar fer classes de matemàtiques i ens les van negar perquè podien servir per a delinquir. Les d’història, també, perquè podien servir per a manipular. Al final, vam fer classes clandestines”.

Publicitat