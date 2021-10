Andi Down recupera les estades formatives a pisos un any i mig més tard

Publicitat

Andi Down Sabadell ha recuperat el projecte Pis Pont, un dels eixos del seu programa de vida independent, després d’estar un any i mig aturat per la pandèmia.

Es tracta d’un programa pensat per organitzar estades de cap de setmana un cop al mes a pisos que possibiliten la interacció i la formació pràctica, per mantenir i millorar l’autonomia personal i a la llar dels usuaris d’Andi. “És un tastet per provar la convivència i l’autonomia de cada persona”, ha explicat Dolors Pallàs, presidenta de l’associació.

Aquest mateix cap de setmana, els usuaris d’Andi es van instal·lar al nou pis, situat al centre de Sabadell, amb el suport d’un educador. En arribar, s’han de repartir les tasques de casa, com ara netejar, anar a comprar o cuinar. “Es veu molta evolució personal en els participants”, destaca.

La propera setmana s’hi instal·laran els participants del projecte Pis Camí, de continuïtat del Pis Pont, que pretén que els joves més preparats passin d’estades de cap de setmana a estades setmanals. “Els preparem per a la vida autònoma”, destaca Pallàs. Enguany, hi ha 12 usuaris que formen part del projecte, malgrat que la pandèmia ha frenat el nombre d’usuaris que en formen part.

El que sí que s’ha pogut mantenir durant la pandèmia ha estat el projecte La nostra llar: els joves que viuen independents han continuat al seu pis durant aquest període “amb tota normalitat”, i no s’ha detectat cap contagi, segons l’entitat. Malgrat les dificultats afegides per la Covid-19 des del primer trimestre del 2020, “l’entitat i part de les famílies i participants seguim avançant vers l’autonomia i vida independent”, des d’Andi.

Més d’un centenar d’usuaris

Andi Down és una associació sabadellenca que atén persones amb discapacitat intel·lectual a través de diferents programes. L’associació va néixer el 1994, ara fa 27 anys. Actualment, Andi atén 117 usuaris en diferents projectes, amb programes d’inserció laboral i vida independent.

