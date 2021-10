La Crida tanca sense èxit les negociacions per formar un govern alternatiu

Publicitat

La Crida per Sabadell ha donat per tancada, sense èxit, la ronda de negociacions amb Podem i Junts per Sabadell per donar suport a un govern alternatiu amb ERC al capdavant. Així ho ha expressat Pau Boada, des de la formació anticapitalista, que avança que el grup ara es centra formar "una candidatura ampla" de cara a les properes eleccions. No s'ha pogut configurar un nou pacte polític. I queda descartada, doncs, la moció de censura a Marta Farrés.

Després de pràcticament quatre mesos de converses amb la resta de formacions polítiques, la Crida ha donat per tancada la ronda de negociacions. La regidora Marta Morell –ex representant de Podem a l'Ajuntament i ara regidora no adscrita– no ha retirat el seu suport als socialistes. Junts per Catalunya també va declinar l'oferta. "Retraiem que Junts no hagi obert la porta a un govern alternatiu", ha etzibat Boada, que apunta que "es van comprometre a investir l'alcalde independentista" amb més regidors.

Les properes eleccions com a horitzó

La prioritat ara és, però, construir una llista conjunta de cara a les properes eleccions amb forces d'esquerres "que en vulguin formar part", ha expressat Boada. La regidora Anna Lara ha carregat contra el PSC i ha destacat que "no ha tancat la porta" al bustisme i que "ha esquivat i ha fet estèril la presència de l'Ajuntament" dins l'acusació particular contra el cas Mercuri.

