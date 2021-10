L’Astralpool CN Sabadell deixa escapar el primer títol

Publicitat

Per primera vegada després de moltes temporades de domini a les diverses competicions nacionals, l’Astralpool Club Natació Sabadell arribava a l’estrena de la temporada sense ser el favorit per aixecar la dotzena Supercopa d’Espanya, l’onzena de l’entitat sabadellenca en tretze edicions.

A priori, les diverses baixes sensibles de Maggie Steffens, Nona Pérez i el poc rodatge de Brigitta Games, així com de la resta d’olímpiques, feien del CN Mataró, qui arribava amb pràcticament la totalitat de la plantilla, el gran favorit per endur-se el primer assalt entre sabadellenques i mataronines: “El Mataró ha vingut amb totes les ganes del món. L’any passat van perdre quatre finals contra nosaltres i érem plenament conscients que tenien una oportunitat d’or”, explica el tècnic de l’Astralpool CN Sabadell.

I els pronòstics no es van allunyar ni un mil·límetre de la realitat: les mataronines van dominar de principi a fi la final de la Supercopa d’Espanya, arribant a dominar per més de tres gols de renda en diverses fases del partit, deixant sense marge de reacció a les fins al passat dimarts vigents campiones: “Ens ha faltat la tensió d’una final i és una cosa que haurem de treballar de cara al futur. Hem anat tota l’estona a remolc i ens ha costat molt entrar en competició. Hi ha hagut opcions d’escurçar la renda perquè es convertís en un punt d’inflexió, ràpidament encaixàvem”, lamentava Palma, que reconeixia estar “emprenyat” per l’actitud de l’equip en diverses fases del partit, en afirmar que “en moments puntuals ha semblat que estiguéssim entrenant i no competint. Quan sempre guanyes costa mantenir aquesta tensió”, subratllava.

Malgrat aquesta ensopegada, Palma va voler ser positiu i treure ferro a una derrota que arriba a les beceroles d’una temporada “llarga i dura”, en què el Mataró, seguint la línia ascendent de la temporada passada, serà un rival a tenir en compte a les diverses competicions nacionals i europees: “Ha estat el primer partit de la temporada, l’equip ho ha intentat, però no ho hem aconseguit. Al llarg de la temporada viurem una guerra constant. Aquí també cal afegir-hi el Medi, que s’ha reforçat amb jugadores internacionals”, alerta Palma.

Ara cal passar pàgina i centrar-se en el debut a la Divisió d’Honor femenina, abans de l’estrena a la Copa d’Europa prevista per a mitjans de novembre, quan l’Astralpool ja podrà comptar amb Maggie Steffens.

Publicitat