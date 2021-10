El tennis taula estatal torna la competició amb gran presència local

Aquest cap de setmana comencen les lligues de tennis de taula en l'àmbit estatal, català i territorial. I la secció de tennis de taula del Club Natació Sabadell afronta el seu projecte més ambiciós amb equips en totes les categories des de Divisió d'Honor masculina fins a 3a Territorial. Comptarà aquest curs 2021/2022 amb representants a Divisió d'Honor masculina, Primera Nacional masculina, Segona Nacional masculina (2 equips), Tercera Nacional, Preferent, 1a Territorial, 2a Territorial B, Tercera Territorial B (3 equips), 1a Divisió de Veterans (2 equips) i 2a B de Veterans.

Catorze equips en competició amb una escala espectacular i amb una clara aposta pel planter i pels joves, combinat amb l'experiència i veterania de palistes històrics de la ciutat de Sabadell com són els germans Weisz (Pere, Joan, Ignasi, Montse i Mònica), Joan Barberà Petit o Àlex Menéndez. La secció que dirigeix Jordi Oms torna a la nova normalitat després d'un curs anterior on va fer història conquerint el Campionat d'Espanya aleví i sent campions de Catalunya infantil amb un equip aleví, a més d'altres i destacats títols o medalles com els de Luca Khidasheli, campió d'Espanya aleví i campió del Torneig Estatal. Precisament Khidasheli entrena actualment al CAR de Sant Cugat del Vallès amb una beca en règim mixt.

El primer equip del Club, amb l'objectiu de la permanència a Divisió d'Honor, debuta diumenge (11 hores) a la pista del Calella. El segon equip rep dissabte l'Hospitalet a Can Llong, i els dos equips de Segona, l'A juga a Badalona i el B el Vilablareix. A Tercera Nacional, els sabadellencs descansen. També jugaran els equips de Territorial. Rodar-se, agafar experiència i seguir millorant en cadascun dels equips perquè la mitjana d'edat en bona part dels equips és molt jove. A Divisió d'Honor Dani González i Ivan Ruiz, a Primera Nacional Àlex González, Àlex Sayago i Marc Ferruz o Luca Khidasheli, i casos similars a Segona on debutaran joves com Jordi Dinarès o Genís Ruíz, a l'espera de l'evolució dels més petits que de ben segur també poden tenir les seves oportunitats. Una aposta clara pel planter, de present i futur amb Àlex Bocanegra com a director d'orquestra i responsable tècnic i que aquest curs s'ha estrenat amb la selecció catalana i selecció espanyola adaptada.

Falcons i SCR El Ciervo a Segona

Sabadell compte amb tres clubs de tennis de taula i els primers equips del Falcons de Sabadell i la SCR El Ciervo estan a Segona Nacional. Tot i haver-hi quatre equips en aquesta categoria, dos del CN Sabadell, Falcons i Ciervo, no hi haurà cap derbi sabadellenc perquè els equips estan en diferents subgrups. Hi ha quatre subgrups catalans i en cadascun un equip de la ciutat. Falconistes i ciervistes són dos clubs històrics del tennis de taula català i que cadascun en el seu moment i en diferents èpoques han estat a la màxima categoria d'aquest esport.

