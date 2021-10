Multitudinària inauguració de la nova botiga de Xiaomi a Sabadell

Aquest matí s'ha inaugurat de forma oficial la primera botiga de Xiaomi, fabricant xinès de smartphones i altres dispositius d’electrònics, a Sabadell i a tot el Vallès Occidental. Desenes de sabadellencs han visitat la tenda, situada a la Rambla, 72, i han gaudit de les activitats organitzades amb motiu de la inauguració. Alguns, fins i tot, ja han aprofitat per fer les primeres compres. Dit això, hi ha hagut música en directe, que seguirà al llarg del dia, i també funcions d'il·lusionistes per a tots els públics.

Així mateix, cal explicar que malgrat que és una botiga oficial i compta amb tot el suport de la companyia, en realitat no és la mateixa Xiaomi qui la gestiona. Ho fa l’empresa Balmore Atlantic SLU, que és una de les tres distribuïdores oficials del fabricant xinès a Espanya fins a la data. Per tant, el local de la Rambla té tot el catàleg de productes Xiaomi, és a dir, des de smartphones i tauletes fins a patinets elèctrics, entre d’altres.

El director de màrqueting de Balmore Atlantic per Espanya i Portugal, Omar Lamarca, està molt satisfet de la bona acollida que ha tingut la nova botiga per part dels veïns. "La rebuda ha estat molt bona. Hem tingut moltes anècdotes gracioses. Hi havia nens que portaven esperant a la porta de la tenda des d'ahir al matí", explica.

Les expectatives amb la nova botiga són altes. Lamarca va assegurar fa uns dies al D.S. que preveuen tenir una gran afluència. Tanmateix, va admetre que amb la pandèmia les vendes en botigues físiques s’han vist ressentides. “Xiaomi és una marca molt competitiva, però la crisi afecta tothom”, va reconèixer.

