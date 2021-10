El Cercle Sabadellès 1856 serà l'epicentre del millor tenis estatal

A partir del pròxim 3 de novembre i fins al 6 de novembre, el Cercle Sabadellès 1856 serà l'escenari on es disputarà el Campionat d'Espanya MAPFRE de Tenis Absolut per equips masculins 'Copa ORANGE'. Els millors tenistes estatals com, Pablo Carreño, Albert Ramos, Feliciano López, Jaume Munar o Pablo Andújar, entre altres, són alguns dels jugadors inscrits al campionat.

Per primera vegada, les instal·lacions del Cercle Sabadellès 1856 acolliran, per primera vegada, aquest campionat d'Espanya, en què participaran 10 equips de forma excepcional –la Covid-19 va evitar la celebració del Campionat, obligant a anul·lar els descensos i premiant al CT Tarragona i CT Saragossa, campió i finalista de 2a categoria–: RCTBarcelona-1899, CT Barcino, CA Montemar, CT València, Real Zaragoza Club de Tenis, CT Tarragona, Real Murcia Club de Tenis 1919, CT Chamartín, Real Club de Polo Barcelona i Cercle Sabadellès 1856.

Aquest matí, s'ha celebrat la presentació del Campionat d'Espanya, que ha comptat amb la presència de l'Alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés; el president del Cercle Sabadellès 1856, Joan Carles Riba; del director esportiu de la Real Federación Espanyola de Tenis, Javier Soler; del president de la Federació Catalana de Tennis, Jordi Tamayo; del capità de l'equip del Cercle Sabadellès 1856, Òscar Hernández; i dels regidors de l'Ajuntament Laura Reyes i Lluís Matas.

En paraules del president Joan Carles Riba, qui fa només quatre mesos que és al capdavant del Cercle Sabadellès 1856, ha destacat la importància d'un esdeveniment d'aquesta envergadura assegurant que "ens omple d'orgull i satisfacció. Estem al 200% i intentarem que surti bé, amb professionals molt bons des de la direcció general fins al personal de manteniment. Des del dia 3 fins al 6 això serà festa major i la vostra casa", ha afirmat.

Per la seva part, l'alcaldessa Marta Farrés ha posat en relleu l'esport sabadellenc, on més enllà del Club Natació i el Centre d'Esports, "volem que també se'ns conegui per al tenis. És un orgull per nosaltres".

Des de la RFET, a través del director esportiu, s'ha volgut agrair al Cercle la predisposició per acollir aquest torneig, assegurant que "es viurà un tennis d'altíssim nivell", en paraules de Javier Soler.

Publicitat