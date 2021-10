Arribar a temps i a lloc

Hi ha una successió de fets ben quotidians que tenen un fet en comú: aparcar. Per anar a la feina, o fer uns encàrrecs, o portar els nens a l’escola i a extraescolars, molt sovint hi hem d’arribar en cotxe i poder aparcar en alguna banda. Si bé és cert que hi ha problemes d’aparcament en diferents punts de la ciutat, el Centre i la milla d’or aglutinen una part important dels centres educatius, equipaments de lleure, botigues i serveis de la ciutat, i és precisament aquí on hi ha una necessitat imperant de poder aparcar en condicions, amb seguretat i a bon preu.

L’Ajuntament de Sabadell ha previst la construcció d’un nou aparcament dissuasiu a sota del Passeig amb 500 places i amb preu de zona blava, una iniciativa sens dubte positiva per contribuir a l’accés als comerços i a la restauració. Ara bé, en paral·lel, hem de trobar la manera d’optimitzar els espais disponibles en els aparcaments existents –amb una ocupació mitjana que ronda el 60%–.

Alguns factors com el preu i la mala accessibilitat desincentiven l’ús dels aparcaments privats. Garantir un bon accés i un aparcament accessible sempre suma en positiu. I per cert, si es fa amb sentit comú, és perfectament compatible amb una política urbanística que avanci cap a carrers més amables i verds, i més pensats per als vianants.

Publicitat