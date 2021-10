El xec comerç deixa de moment 216.000 euros a les botigues

La campanya municipal Sabadell val més ha injectat, fins ara, 216.367,6 euros al comerç local. Un 35,6% (77.084,51 euros) prové dels fons municipals i el 64,4% restant (139.283,09 euros), de la butxaca dels clients que han consumit el val. Els consumidors no només han igualat la despesa municipal –el requisit per consumir el val era aportar 20 euros més–, sinó que l’han superat. Un 30% més del previst. Fins ara, són 16.957 llars les que s’han descarregat el xec, a través de l’aplicació Sbdvalmes o activant el DNI a la botiga. Però no totes les famílies que han activat el val l’han esgotat. De mitjana, han mobilitzat 4,5 euros dels 20 euros. Tenen marge fins al 6 de novembre per consumir el seu xec.

Un de cada deu comerços

Un 9,7% de les botigues que es podien sumar a la iniciativa Sabadell val més s’han inscrit a la campanya municipal. El val de descompte de 20 euros compta definitivament amb 301 establiments adherits, del total de 3.099 negocis que complien amb les condicions per formar-ne part (més de la meitat de les botigues de Sabadell). De fet, ahir dimecres es tancava el període d’inscripció per als comerços, tot i que les famílies encara poden consumir el val. Només si totes les famílies de Sabadell (més de 80.000) fan servir el seu val, s’esgotarà la injecció econòmica que l’Ajuntament ha previst destinar al val descompte (1,6 milions d’euros). Fins ara, amb l’actual nombre de famílies que han activat el seu xec (16.957), l’Ajuntament injectaria 339.140 euros al teixit comercial. Però encara queden dies per fer servir el descompte.

Els botiguers que s’hi han adherit confirmen el bon funcionament de la iniciativa: “Ho cobrem de forma puntual. És ràpid i fàcil”, explica la Montse, que regenta una botiga de roba. Altres han preferit no posar-ho en marxa pel perfil de clientela: “La majoria de clientela que tinc és gent gran o veïns d’altres municipis”, explica el Javi, propietari d’un bar ubicat al polígon industrial de Zona Hermètica. El sector predominant a aquesta campanya són els establiments de moda i complements (76), benestar i salut (65) i bars, restaurants i oci nocturn (63). A la cua es trobaria el sector dels esports, lleure i cultura (25).

Com funciona?

Cada família de Sabadell disposa de 20 euros de descompte, a través de l’aplicació Sbdvalmes, per consumir a botigues de la ciutat que s’han vist forçades a tancar durant la pandèmia. Però cada client ha d’aportar un total de 20 euros més de la seva butxaca. El xec es pot consumir en una o diverses compres als locals adherits, sense import mínim. De cada transacció, la meitat –fins a esgotar el xec– es descomptarà de la injecció municipal i l’altra part anirà a càrrec del client. Cada comerç pot esgotar un màxim de 3.000 euros en vals.

