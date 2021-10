Falten places d’aparcament?

De mitjana, l’ocupació dels principals aparcaments públics de Sabadell és del 61%, de manera que gairebé quatre de cada deu places (39%) solen estar lliures, comptant les zones blaves del Vapor Turull i el carrer de l’Illa, així com els pàrquings de Dr. Robert, Mercat Central i Fitisa (pl. Joan Oliu). L’accessibilitat i el preu són els dos principals factors que porten els sabadellencs i aquells que visiten la ciutat a dirigir-se a un lloc o altre.

Enmig d’aquesta situació es planteja un canvi de model, encara que l’enfocament és diferent segons qui el planteja, amb la unió dels aparcaments de Dr. Robert i dels FGC en el centre del debat per convertir el pàrquing del Passeig en el principal espai on deixar el cotxe al Centre, ja que sumarà 192 places noves a les 308 places ja existents del primer.

Punt de centralitat, preu clau

Tant l’Ajuntament de Sabadell com l’Oficina de Dinamització del Centre coincideixen que obrir l’aparcament del passeig de Manresa és necessari per facilitar l’accés a la zona, evitant trànsit que doni voltes per trobar plaça amb els diferents inconvenients de seguretat, acústics i de contaminació de l’aire que això comporta. El tinent d’alcaldessa de Cohesió Territorial, Jesús Rodríguez, defensa el nou equipament, “imprescindible”, perquè d’aquesta manera “facilitem l’accés al Centre i alhora reduïm la circulació dins la zona evitant que els cotxes circulin i circulin pels carrers buscant on aparcar”. Rodríguez remarca que la ciutadania ha de poder arribar al Centre preferentment en transport públic, però també donant opció als qui optin pel cotxe.

El president de l’Oficina, Jordi Molins, coincideix que “si volem que els cotxes deixin de circular pel Centre buscant aparcament contínuament hem d’incentivar que tothom el porti a l’aparcament del Passeig com a primera opció”. I introdueix un element clau per aconseguir-ho: “Els preus han de ser els de la zona blava com a màxim”. Una hora de zona blava costa 1,50€, mentre que el mateix temps a Dr. Robert té un preu de 2,40 €, un 64,3% més. L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ja va apuntar aquesta intenció que proposa Molins a la presentació del projecte del pàrquing, però es tracta d’una qüestió que es decidirà més endavant d’acord amb la nova concessionària que el gestionarà.

Una altra opció per establir el cost de l’aparcament és la que proposa la Cambra de Comerç i l’agrupació de comerciants Sabadell Comerç Centre Josep Maria Porta. La seva proposta és la de la tarifa inversa, de manera que a partir de dues hores el cost sigui de 5 o 6 euros per tot el dia, per exemple. “Així no tens pressa per treure el cotxe i allargues la visita”, indica el comerciant, perquè aquesta opció facilitaria donar més temps a les sobretaules de bars i restaurants i al pas per les botigues. A parer seu, “cal l’aparcament del Passeig” i que al Vapor Turull es faci una plaça, “un espai verd important” per als veïns de la zona. Porta remarca que el cotxe, per molt que sigui elèctric d’aquí a 10 anys, no desapareixerà, i s’ha de buscar la combinació perquè la gent pugui arribar amb el seu vehicle al Centre, deixar-lo i que “desaparegui”, perquè en superfície el vianant hi trobi un espai agradable.

Entre comerciants i usuaris hi ha l’opinió que el que cal de ben segur és facilitar l’accés a l’aparcament, senyalitzar-lo millor. La propietària de Kipling i Reset, al Passeig, Núria Oristrell, explica que “la gent que ve de Barcelona amb cotxe no saps dir-li on poden aparcar, el tema està malament”. En aquest cas opta per recomanar agafar el carrer de les Tres Creus i anar a l’aparcament del Vapor Turull, al carrer de la Creueta. Des de l’Oficina de Dinamització del Centre, Jordi Molins, apunta que seria bona idea disposar d’indicadors lluminosos en les principals vies d’accés que indiquessin quantes places hi ha lliures als diferents aparcaments, per facilitar l’accés dels usuaris.

Alternatives

Hi ha qui, en canvi, aposta per no obrir el nou aparcament del Passeig, com és el cas de la Plataforma d’Entitats per a un Urbanisme Sostenible de Sabadell (PEUS), sobretot per una qüestió de contaminació. Un dels seus portaveus, el geògraf urbanista Pau Avellaneda, assegura que “no té cap sentit obrir un aparcament al centre de la ciutat”, perquè “com més oferta, més demanda, més vehicles que accediran a l’aparcament i més contaminació de l’aire”.

Avellaneda subratlla que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) diu que els paràmetres de contaminació que va marcar fa una dècada que hauríem d’assolir en els pròxims anys s’han de rebaixar, i creu que una opció com la de l’aparcament no va en aquesta direcció, sinó al contrari. Pau Avellaneda afegeix que Sabadell és Ciutat Amiga de la Infància, títol atorgat per Unicef, i la política d’obrir l’aparcament “és absolutament contrària a la filosofia d’aquest reconeixement”, ja que, indica, no es treballa pel dret dels infants a l’espai públic segur i de qualitat i a tenir un medi ambient saludable. Des de PEUS aposten per aturar l’adequació del pàrquing i pensar què s’hi pot fer: des d’un gran aparcament de bicicletes com fan els països nòrdics o un punt de distribució d’última milla, per exemple.

Més de 9 milions d’euros

El Govern de Marta Farrés va comprar el pàrquing a FGC el 2019 per 4,8 milions d’euros i a partir del 2023 en vol destinar 4,5 més per unir-lo amb el de Dr. Robert i posar-lo en marxa el 2024. El cost total s’espera que l’acabi assumint la nova concessionària.

Publicitat