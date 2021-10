Alstom contractarà un centenar de persones abans que acabi l’any

La companyia Alstom contractarà, abans que acabi l’any, 200 persones per a les seves plantes a l’estat espanyol, de les quals un centenar seran per a la planta de Santa Perpètua de Mogoda. Els nous treballadors serviran per augmentar les plantilles del taller de producció i de les àrees d’enginyeria, logística i industrialització.

“El nostre pla estratègic se centra en el creixement sostingut de la companyia, la innovació verda i digital, l’eficiència operativa impulsada per la digitalització i una cultura corporativa àgil, inclusiva i responsable “, explica el president i conseller delegat d’Alstom a Espanya i Portugal, Leopoldo Maestu.

El centenar d’empleats restants s’incorporarà a la planta de Madrid, a la divisió de senyalització i control de sistemes de seguretat ferroviària.

Amb aquesta acció, el grup continua amb els seus plans d’expansió en l’actual context d’acceleració de les necessitats de mobilitat sostenible. En aquesta línia, el grup preveu incrementar també la seva inversió en I+D fins arribar als 600 milions d’euros anuals.

152 trens en construcció

L’ampliació de plantilla d’Alstom respon a l’encàrrec de Renfe per al subministrament de 152 trens de 100 metres de longitud, per un import de 1.447 milions d’euros. Els trens es construiran a Santa Perpètua. Una seixantena podrien ser per a les Rodalies de Catalunya.

