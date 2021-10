Un documental demanarà l’absolució pel raper sabadellenc Elgio

El col·lectiu No Callarem realitzarà el film documental Art. 490, que centra l’atenció en narrar la història de tres joves rapers: El sabadellenc Elgio, el lleidatà Pablo Hasel i el mallorquí Valtònyc. El primer està condemnat, però en llibertat; el segon a la presó de Ponent i el tercer a l’exili de Bèlgica. “Avui en dia són els rostres visibles de la persecució de la llibertat d’expressió la música de l’Estat espanyol”, expliquen a la presentació del projecte.

Al teaser del projecte es pot veure imatges de Sabadell. Concretament, de la Rambla, a l’alçada del cinema Saló Imperial. “No hem fet res malament. Ens hem expressat i jo en el meu cas ho seguiré fent”, se l’escolta a Elgio dir al tràiler. I en una altra seqüència, afegeix: “Se’ns acusava d’associació il·lícita. Com si fóssim una banda armada i érem un grup de rap”.

Els activistes i artistes agrupats en tor a No Callarem havien realitzat fins ara concerts, manifestacions i accions d’art urbà. Ara, en canvi, enceten un projecte audiovisual juntament amb la productora Bruna i el programa radiofònic Carne Cruda (el propi locutor Javier Gallego hi posa la veu). "El film Art. 490, oscil·la entre el documental musical i el documental de denúncia", expliquen. I aborda, tant des d’una perspectiva personal com artística, les experiències i conseqüències que té les decisions judicials a les seves vides, ja sigui per la inhabilitació, la marxa a l'estranger o la presó.

Per finançar el documental han engegat una campanya de microfinançament a Verkami, que té com a principal recompensa (a canvi de fer una aportació econòmica) rebre la banda sonora d’Art. 490. Serà un disc on s’hi inclouen peces musicals de diversos artistes, entre els quals el també sabadellenc Albert Pla, amb el seu monòleg de Murieron por encima de sus posibilidades (de la pel·lícula d'Isaki Lacuesta). “¿Guardia Civil torturando o disparando a inmigrantes? Democracia. Chistes sobre fascitas? Apología del terrorismo”, hi diu Pla, al tràiler.

També s’inclouen dues cançons inspirades en textos d'Elgio: Respondamos, d'Irene Reig, i que Que cambie el terror de bando, de Za!. Durant els primers 17 dies de campanya, han assolit 20.226 euros del total de 75.000 que en necessiten per tirar endavant aquest audiovisual.

Elgio, pendent de recórrer a Europa

La situció jurídica d’Elgio, actualment, es troba en un impasse. Al maig de 2021, el Tribunal Constitucional no va admetre el recurs interposat pel raper sabadellenc contra la condemna de 6 mesos de presó. "Tal com hem dit sempre, anirem fins al final sense importar les conseqüències", va manifestar Elgio al seu moment. "Així que l'últim pas és portar el nostre cas al Tribunal Europeu de Drets Humans", afegeix.

