Una ceba i cortines: símbols de la Capital de la Cultura Catalana 2024

Una ceba i unes cortines d’escena són els dos elements que representaran Sabadell com a Capital de la Cultura Catalana el 2024. L’il·lustre pintor sabadellenc Ramiro Fernández Saus (1961) és el creador de la imatge de l’esdeveniment, que ha de servir per impulsar tot el talent creatiu de la ciutat d’aquí a poc més de dos anys.

“Les cortines són un element simbòlic i carregat de contingut. És un arquetip amb què, amb poc, expresses molt. I la ceba és una icona molt expressiva de Sabadell”, ha expressat l’autor, un dels màxims exponents de l’art sabadellenc, representat per la galeria londinenca Long&Rile. De fet, la imatge de la Capital de la Cultura Catalana que ha creat arribarà pròximament a Londres. País, Los Angeles, Buenos Aires, Viena o Nova York són altres ciutats del món on hi té obres, adquirides per futbolistes, estrelles musicals o altres personalitats.

La presentació del logotip encarrila la cursa de Sabadell fins al 2024, un any que ha d’estar marcat per l’efervescència del teixit cultural sabadellenc. Més esdeveniments, més activitats, per potenciar les arts pròpies i projectar Sabadell. A més d’acollir talent cultural d’arreu perquè s’escenifiqui a la ciutat.

L’obra ha estat desvelada aquest divendres al matí al Teatre Principal. L’autor va estar acompanyat de l’alcaldessa, Marta Farrés, i del regidor de Junts per Sabadell, Lluís Matas, qui ha agafat el relleu de l’exportaveu del grup municipal i actual consellera de Justícia, Lourdes Ciuró. Va ser ella la impulsora de la iniciativa, que va agafar forma quan la candidatura de Sabadell va ser escollida el mes de març.

L’alcaldessa de Sabadell ha ressaltat la semblança de les cortines escèniques del logotip i “una finestra d’obertura al món”, que és un dels objectius de la capitalitat cultural. “Ser capital és una oportunitat. Hem de començar a exportar, tenim totes les vessants escèniques”, ha reflexionat.

Farrés ha explicat que, tant ella com el regidor de cultura de l’Ajuntament, Carles de la Rosa, coincideixen en la gran capacitat de Sabadell en producció cultural. Ramiro també ho ha recalcat: “Sabadell té un potencial enorme, és una fàbrica. Portes endins es treballa molt”.

Precisament, el regidor Lluís Matas, ha posat de manifest l’oportunitat de promocionar “la marca Sabadell”. “La cultura té un paper preponderant a la ciutat i n’hem de fer bandera”, va expressar.

Fruit del suport de Junts per Sabadell al Govern de Sabadell, el grup municipal de Lluís Matas és al capdavant de l’oficina de promoció exterior de Sabadell.

El calendari per a posar en marxa la capitalitat cultural, tal com ha comentat l’alcaldessa, farà el següent pas destacat “abans de finals d’any”. Serà quan es comencin a configurar les taules de treball, amb presència d’entitats i personalitats culturals de la ciutat, per a dissenyar les propostes que han de marcar l’any 2024.

