Una solució per a la Fira

Des dels seus inicis, Fira Sabadell ha estat un equipament deficitari que ha necessitat una aportació econòmica important de l’Ajuntament, propietari i gestor de l’equipament. Tot i encabir fires i congressos destacats, en el període 2017-2020 l’Ajuntament ha aportat 260.000 euros de mitjana a l’any per equilibrar la falta d’encàrrecs i vendes, segons dades de Promoció Econòmica. Aquí s’inclou el mateix recinte firal i el pàrquing. La gestió de la Fira ha estat a càrrec de l’Ajuntament des de la seva inauguració l’any 2007. Si bé és cert que l’objectiu d’un recinte firal no és obtenir beneficis, és rellevant remarcar que hi ha fórmules encaminades a la sostenibilitat econòmica, com el cas de Fira de Barcelona. El Govern municipal assegura que està interessat a explorar un model de gestió publicoprivat –com és el cas de la capital catalana– per consolidar el complex firal com un element de capitalitat i de referència a la comarca i al país. La Fira és un actiu important per a Sabadell i com a tal és lògic que s’explorin nous horitzons que permetin que l’equipament generi més impacte en l’economia i afavoreixi les empreses de la ciutat i del seu entorn.

