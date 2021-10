El Sabadell cau sense sense pal·liatius a Palma (3-1)

Naufragi a Palma. El Sabadell no ha tingut opció en el retorn a l'Estadi Balear, condemnat per una primera part desastrosa, sense excusa possible. Ha fallat fins i tot el sistema defensiu i Vinicius Tanque ha sentenciat amb dos gols. La reacció d'orgull de la segona part, amb cinc canvis d'Hidalgo abans del minut 46, ha estat insuficient i els arlequinats continuen a la zona baixa de la taula.

El partit era de màxima dificultat. Encara que Hidalgo va deixar entreveure algun retoc, finalment ha repetit per tercera vegada consecutiva l'onze inicial, un fet gairebé insòlit en el tècnic de Canovelles. De fet, l'única novetat important ha estat a la banqueta amb la presència de Iago Indias, ja plenament recuperat. Primera convocatòria del central. En canvi, Ramon Folch no hi era encara.

Encara que el primer xut ha estat de Sergio Aguza en el minut 2 -fluix i sense inquietar René-, el partit ha tingut una direcció única a la primera part. L'At. Balears ha passat per sobre d'un Sabadell absolutament desconegut. El despropòsit ha començat en un córner mal defensat que ha aprofitat Vinicius Tanque per desviar lleugerament la pilota entre el desconcert arlequinat. El millor argument del Sabadell en aquest inici de temporada ha fet aigües per totes bandes. El conjunt local entrava per on volia, gairebé sempre sota la batuta de Canario.

En canvi, l'equip d'Antonio era incapaç de combinar i sortir amb criteri. Aarón Rey, vigilat de prop, no ha pogut fer cap de les seves incursions. De fet, el mig del camp arlequinat no ha existit en una primera part desastrosa en clau arlequinada. Amb anticipació, intensitat, pressió i contundència, aquestes han estat les armes de l'equip balearico per deixar el Sabadell contra les cordes en 26 minuts, quan Vinicius Tanque ha marcat el segon en una altra errada de concentració important. Fins i tot l'exarlequinat Manel Martínez ha fregat el tercer.

Tot i la qualitat del rival, la primera meitat del Sabadell ha estat inexplicable. Incomprensible. A més, s'ha lesionat Aleix Coch entrant César Morgado. Tan malament ho ha vist Antonio Hidalgo que ha esgotat els canvis amb 4 substitucions de cop. Han entrat Muguruza, Jacobo, Moha i Gabarre. I els sacrificats, David Sánchez, Alfred, Aarón i Kaxe. Haurien pogut ser altres. Hidalgo també haurà llançat algun missatge contundent al vestidor perquè el Sabadell ha canviat, com a mínim, la seva actitud. Un tema de vergonya esportiva.

Amb energia i màxima intensitat, el Sabadell ha tancat l'At. Balears a la seva àrea els primers 10 minuts d'aquesta segona part. Aguza ha disposat d'una bona opció per escurçar diferències. Hauria canviat tot. Però del possible 2-1 s'ha passat al 3-0 en una nova desfeta defensiva arlequinada. De nou en un córner, Vinicius Tanque ha guanyat la posició estavellant la seva rematada al travesser i Luca Ferrone, tot sol, ha afusellat a la xarxa. Tot i el cop, el Sabadell ha pogut entrar de nou en el partit en una excel·lent rematada de Moha que René ha tret del mateix escaire. El gol ha arribat en el minut 71 en una centrada de Jacobo que s'ha enverinat i ha sorprès René.

El conjunt balearico ja havia fet gairebé tota la feina als primers 45 minuts i s'ha limitat a defensar amb ordre i esperar algun contracop per clavar la sentència. Ha tingut un parell d'opcions per fer el 4-1. En canvi, el Sabadell ha perdut pistonada veient que el seu domini no es traduïa en ocasions. S'ha diluït. Com a mínim ha mostrat orgull per reaccionar davant una situació adversa. Però no ha estat suficient per capgirar un partit perdut en una primera part per reflexionar.

Fitxa Tècnica

At. Balears: René; Luca Ferrone (Hugo Rodríguez, 80'), Olaortua, Delgado, Vilarrasa (Josep Jaume, 90'), Armando Sashoua, José Fran (Orfila, 67'), Damian Petcoff, Vinicius Tanque (Toni Florit, 90'), Camario (Alex Robles, 80') i Manel Martínez.

Sabadell: Kike Royo; Óscar Rubio, Aleix Coch (César Morgado,, 23'), Guillem Molina, Dani Sánchez (Muguruza, 46'), Xavi Boniquet, Alfred Planas (Jacobo, 46'), Aguza, Kaxe (Gabarre, 46'), Aarón Rey (Moha, 46') i Néstor.

Àrbitre: Juan Antonio Campos Salinas (Comitè murcià). Grogues: Petcoff, Robles, X. Boniquet, Jacobo, Iago Indias (banqueta).

Gols: 1-0, m. 10: Vinicius Tanque; 2-0, m. 26: Vinicius Tanque: 3-0, m. 57: Lucas Ferrone; 3-1, m. 71: Jacobo.

Incidències: Estadi Balear. 2.500 espectadores, amb una cinquantena de seguidors arlequinats.

