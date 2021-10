La policia podrà multar el soroll sense sonòmetre

Els agents de Policia Municipal tindran presumpció de veracitat davant dels actes incívics, a no ser que una prova demostri el contrari. És a dir: davant d’una presumpta infracció, la paraula d’un agent serà veritat si el ciutadà no prova que va errat. Així ho estableix la nova ordenança de Civisme i Convivència, que ha tancat la fase de debat entre els grups municipals i es durà a aprovació al ple municipal abans d’acabar l’any. D’aquesta manera, si algú fa soroll i pertorba el descans dels veïns, la policia podrà aixecar acta contra l’infractor sense necessitat d’un sonòmetre. Serà l’agent qui valori in situ les molèsties pels seus sentits.

L’ordenança posa en ordre la normativa municipal, l’actualitza i dona eines als agents per aplicar-la. Es preveu una seixantena d’infraccions per castigar l’incivisme, com anar de botellón, fer grafits, embrutar i malmetre l’espai públic o penjar cartells. L’ordenança també restringeix tota una sèrie d’activitats a l’espai públic. Queda prohibida la venda ambulant, la prostitució prop d’escoles i equipaments de lleure i gravar imatges sense consentiment, entre d’altres.

No totes les actituds incíviques tindran la mateixa sanció. L’articulat estableix rangs de multa segons la gravetat de les infraccions: lleus (multes d’entre 100 i 750 euros), greus (entre de 751 i 1.500 euros) i molt greus (entre 1.501 i 3.000 euros). Aleshores, com es decidirà l’import exacte de la multa? La Policia Municipal també guanya marge d’actuació i decisió en aquest sentit. L’instructor de policia decidirà segons uns criteris com la intencionalitat, la reincidència i la capacitat econòmica de l’infractor.

‘Protecció’ a les autoritats

L’Ordenança de Civisme preveu dues infraccions d’extrema gravetat, que poden arribar a suposar 3.000 euros de multa: promoure o realitzar la prostitució al carrer –especialment si és a prop d’espais amb infants– i qualsevol menyspreu, discriminació o discurs d’odi dirigit a autoritats, funcionaris i treballadors municipals. En aquest sentit, se sancionaran tant les accions verbals i escrites –insults, burles, molèsties, coaccions– com l’exhibició de símbols –banderes, cartells–en balcons i terrasses particulars. Entre els col·lectius especialment protegits, figuren des d’un agent de policia, passant per un tècnic municipal, fins als regidors del Govern i de l’oposició i l’alcaldessa.

Beure al carrer

Els botellons s’han disparat en els darrers mesos, davant l’absència de bars i discoteques. Entre agost i setembre, se’n van detectar 59, una mitjana de vuit cada cap de setmana, segons dades de la Policia Municipal. La reobertura de l’oci nocturn preveu una baixada dels botellons. No obstant això, l’Ajuntament afegeix més pressió a través de multes d’ara endavant. La nova ordenança quadruplica la sanció actual per consum d’alcohol a la via pública: participar en un botellón serà penalitzat amb fins a 1.500 euros de multa –751 euros com a mínim–, mentre que en l’actualitat suposa desemborsar 400 euros.

En la nova norma, beure al carrer en grup té la mateixa multa que calar un foc o endollar-se a la llum pública sense autorització. Així mateix, els locals que venguin begudes alcohòliques sense autorització entre les 23 h i les 8 h faran front a una multa similar.

Mediació i serveis a la comunitat

A banda de les multes, l’Ajuntament posarà en marxa dos mecanismes per fer front a l’incivisme. Un d’ells és el nou servei de mediació comunitària de l’Ajuntament, que servirà per afrontar problemes entre els veïns. L’objectiu és solucionar els conflictes vinculats amb el soroll, les olors i les pols, la brutícia, entre d’altres, sense haver d’arribar a un enfrontament en la comunitat de veïns. Pel que fa als menors d’edat subjectes a la llei (d’entre 14 i 17 anys), hi haurà la possibilitat de substituir la multa per serveis a la comunitat. En cas de no realitzar l’activitat alternativa, els pares del menor hauran de pagar la multa.

Publicitat