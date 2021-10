Satisfacció per l’acord de l’ERO del Banc Sabadell entre les parts negociadores

Una setmana més tard del principi d’acord per a l’acomiadament a través d’un ERO d’almenys 1.380 treballadors amb baixes voluntàries del Banc Sabadell, les parts negociadores, tant l’entitat bancària com els sindicats, mostren satisfacció per l’entesa.

L’informe final de l’ERO s’està acabant de redactar i els empleats que vulguin adherir-se al pla de baixes incentivades ho hauran de fer abans del dia 15 de novembre.

Unanimitat total

Fonts properes al Banc Sabadell asseguren que des de la direcció de l’entitat hi ha una bona acceptació de l’acord. “Hi ha hagut un gran consens. Tothom ha acabat satisfet”, expliquen. A més, remarquen que l’entesa s’alinea amb els objectius del Banc abans de començar les negociacions. Tot i que el cost del procés serà de 269 milions d’euros abans d’impostos, al mateix temps, l’ERO permetrà a l’entitat un estalvi de prop de 100 milions d’euros.

Pel que fa al sindicat UGT, també es mostren satisfets amb l’acord. “Gràcies a la nostra mobilització hem aconseguit unes condicions molt millors que el que ens oferia el Banc com a punt de partida. Creiem que ningú haurà de marxar de manera forçosa”, asseveren.

Per la seva banda, des de CCOO tenen més desconfiança de l’acord, tot i que creuen que les condicions de les baixes són “acceptables”. “Ja hi va haver un pla de sortides fa sis mesos. Temem que no s’arribi a la xifra pactada d’acomiadaments i que hi hagi sortides forçades”, lamenten.

