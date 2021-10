L'Estat destina 50.000 euros a Sabadell per lluitar contra la violència de gènere

L'àrea de Feminismes i Diversitat de Sabadell rebrà una subvenció de 51.074 euros per a la realització de projectes i programes per lluitar contra la violència de gènere. Es tracta d'una quantitat atorgada a tots els municipis, fruit del Pacte d'Estat en aquesta matèria.

Tal com ha explicat la segona tinenta d'alcaldessa, Marta Morell, durant la roda de premsa de la Junta de Govern, els diners es repartiran en diferents accions a la ciutat. Serviran per a campanyes de sensibilització i prevenció, alguns dels quals emmarcats en el 8 de març; per a elaborar materials informatius; o per a finançar actuacions adreçades a la formació especialitzada de professionals de l'àmbit local.

Per altra banda, segons Morell, part dels diners també serviran per a reforçar els serveis municipals d'atenció i informació a víctimes, ampliant-ne l'horari de les oficines o el personal que hi treballa. Es finançarà part de les juristes que atenen en el Servei d'Informació i atenció a les Dones-SIAD.

