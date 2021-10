El turisme, una oportunitat

[Per Josep Mercadé, periodista]

Molts sabadellencs segur que estan fent plans per a aquest proper cap de setmana de la castanyada i de Tots Sants. Alguns es plantegen fer turisme a indrets molt més propers que abans de la pandèmia, i és que la proximitat ofereix ara un gran potencial. Per als municipis és una oportunitat que no es pot deixar perdre. Podríem dir que és de les poques coses bones que ens quedaran després de la Covid-19.

El fet que l’Ajuntament acabi de decidir establir un servei regular de visites turístiques i rutes guiades per Sabadell és una bona notícia. Podríem dir que ja era hora i que val més tard que mai. Però és que això del turisme a la nostra ciutat no ho hem acabat de portar mai gaire bé. Vull dir que, en general, no hi hem cregut gaire. Suposo que ens ve de quan érem una ciutat plena de soroll amb telers escampats per molts carrers. Aleshores, gairebé ningú creia en el turisme. Admeto que hi havia necessitats més urgents.

Establir visites turístiques i guiades de forma regular és vital per aconseguir una fidelització que garanteixi la continuïtat de la iniciativa. D’exemples en tenim molts i diversos. És obligat anar, un cop més, al tòpic dels nostres veïns més propers, Terrassa. En aquesta ciutat, amb un patrimoni molt més extens, fa anys que aposten decididament pel turisme i els resultats són ben visibles.

Nosaltres hem començat tard, però cal aprofitar el moment present com una oportunitat per donar a conèixer el nostre patrimoni i també contribuir a la millora del comerç local i els establiments lligats al turisme. L’arrencada d’aquest servei regular de visites i rutes guiades que va començar aquest dissabte ha coincidit amb la Setmana del Turisme Industrial. Els nostres veïns de Terrassa no van perdre passada, mai millor dit, i van oferir un ampli ventall d’activitats que s’afegien a les que ja programen de forma regular.

Aquesta no ha estat l’única ciutat. Podem trobar altres exemples, com ara Igualada. A la capital de l’Anoia fins i tot disposen d’una empresa que es dedica a la difusió del patrimoni que col·labora amb l’ajuntament i que fa activitats a altres municipis de la comarca relacionades amb el turisme sostenible.

Així que Sabadell no pot perdre la possibilitat de recuperar el temps perdut. Cal reivindicar el patrimoni més enllà de la Torre de l’Aigua. El nostre passat industrial mereix una difusió molt més àmplia. Si ho fem, obtindrem un bon retorn i la ciutat serà més atractiva.

